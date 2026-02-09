代天宮贈春聯 邱佩琳揮毫 鄭文婷偕社團關懷弱勢

為弘揚書法藝術與傳統年節文化，大竿林代天宮日前舉辦「丙午年春聯揮毫暨賞櫻祭」活動，副市長邱佩琳應邀出席，與市民一同感受墨香四溢的年節氛圍，在春意漸濃之際，迎接充滿希望新的一年；活動並邀請書法大師張明萊老師率領青田書會多位書法名家現場揮毫，書寫春聯、春條與斗方贈送民眾，傳遞新春祝福。

邱佩琳致詞時表示，很高興受邀出席代天宮「丙午年春聯揮毫暨賞櫻祭」活動，她一下車便注意到停車場旁櫻花已悄然綻放，為園區增添春日氣息，也象徵嶄新一年的到來。

邱佩琳指出，因適逢丙午年春聯揮毫活動，由多位書法名家現場揮毫春聯、春條與斗方，親手將祝福贈與市民朋友，讓大家提前感受濃厚的新春年味。她也笑稱，在眾多藝術家面前揮毫實屬自曝其短，但仍希望以最誠摯的心意寫下祝福。

活動現場同時安排代天宮社教班成果展演，以及義剪等公益服務，展現代天宮長期投入社會關懷、善盡社會責任的成果。

【記者李瓊慧／基隆報導】農曆春節將至，為讓弱勢族群感受年節溫暖，基隆市議員鄭文婷攜手基隆東區扶輪社、囍相逢工作室等愛心單位，共同發送一百多份愛心蔬果箱及喜年來蛋捲禮盒，關懷中低收入戶及獨居長者，傳遞社會溫情。