一代女俠鄭佩佩80歲冥誕 港姐女兒發文曝思母心情

鄭佩佩（右）病逝迎80歲冥誕，原子鏸發文感動粉絲。（資料圖／中新社）

一代武俠女星鄭佩佩2024年7月離世，享壽78歲，當時消息曝光後，震撼全球影壇，隨後第61屆金馬獎也追贈終身成就獎紀念其對華語電影的貢獻。如今鄭佩佩逝世1年半，並在6日迎來80歲冥誕，三女兒、香港小姐原子鏸則在社群感性發文慶賀生日快樂。

原子鏸提到，鄭佩佩生日當天家人一起慶祝她曾擁有的精彩人生，讚許她在生命中的成就，遠比許多人一生能做到的還要多，「是一位照顧母親的孝順女兒、一位慈愛的姊姊、一位無私奉獻的超級媽媽，更是一位傳奇且才華橫溢的藝術家」，同時她的善良、熱情、慷慨且無私，也都深深刻印在女兒的生命中。

廣告 廣告

原子鏸感激表示，鄭佩佩樹立了榜樣，讓女兒明白自己想成為永遠把愛與關心放在第一位的人，並感性告白，「每一天，我都在思念妳；每一天，我也會繼續想念妳。謝謝妳作為我的母親、我的朋友、我的指引者、我最大的支持者，以及我的導師」，最後更向她喊話：「生日快樂，媽咪！今天本該是妳的80歲生日，我愛妳」，感動許多網友。

鄭佩佩從影超過60年，累積許多影視、配音作品，包含《妲己》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等。據傳，晚年身體狀況不佳，罹患皮質基底核退化症（CBD），但始終未公布病情，只想低調與家人度過最後時光，臨終時在子女陪伴下病逝，遺體則將大腦捐給大學作為醫學研究。

更多中時新聞網報導

楊丞琳聞香止飢 瘦4公斤秀小蠻腰

五月天星二代 謝阿信開啟第二人生

蔡健雅韋禮安開金嗓 跨年收視飆高