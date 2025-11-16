〈一代女皇〉金佩姍與新聲代陳思瑋等開唱

「萬華時光—再現與新生」紅包場演唱會。（台北市文化局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市文化局主辦「萬華時光—再現與新生」紅包場演唱會，十五日在西門紅樓北廣場落幕，邀請金佩姍壓軸獻聲，曹雨婷加碼，集結許仙姬、章永華、方駿等資深歌手，搭配新聲代陳思瑋、林吟蔚展開跨世代音樂派對，透過經典旋律帶領民眾重溫美好經典。

副市長林奕華表示，萬華擁有深厚的歷史底蘊，具代表性的紅包場文化不僅見證萬華的繁華與變遷，希望透過這場融合經典的音樂盛事，為樂齡族群提供文化休閒娛樂；藉由音樂的力量重現在地文化，讓更多人認識萬華獨特的文化魅力，共同促進萬華地區文化新生。

今年演唱會安排西門町金鑽歌廳駐唱歌手暖場，余音、逸飛帶來經典曲目炒熱氣氛，隨後在主持人高群、康龍引領下，由曹雨婷、許仙姬、章永華、方駿、陳思瑋、林吟蔚等輪番獻唱，帶來〈巧合〉、〈台北今夜冷清清〉、〈春風吻上我的臉〉、〈往事只能回味〉、〈昨夜星辰〉、〈明天會更好〉多首金曲，勾起民眾無數美好回憶。

活動現場吸引民眾熱情響應，更有許多年輕朋友參與，體驗當年獨特的追星抖內文化。金佩姍壓軸登場，演唱〈一代女皇〉、〈何日君再來〉等人氣經典，讓觀眾沉浸在懷舊的金曲旋律中，透過歌聲重回難忘的黃金歲月。