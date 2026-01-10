代孕修法排擠專業？凌濤聲援陳菁徽：綠營劣幣驅逐良幣

《人工生殖法》修法近日引發朝野激烈攻防，國民黨立委陳菁徽因遭民進黨質疑身為生殖領域醫師未進行利益迴避，宣布退出涉及代理孕母的條文審查。國民黨桃園市議員凌濤對此表達強烈不滿，痛批執政黨政治凌駕專業，根本是「劣幣驅逐良幣」。

凌濤聲援同黨立委陳菁徽。（圖／凌濤臉書）

針對修法爭議，陳菁徽今（10）日表示，原本應理性的法案審查，如今已淪為捕風捉影的潑髒水與人身攻擊。她指出，為了讓相關討論能夠回歸理智層面，決定即日起將不參與涉及代理孕母部分的條文審查工作，希望藉此停止無謂的政治紛擾。

國民黨桃園市議員凌濤今日也在臉書發文指出，《人工生殖法》修法是一項牽涉生育權、醫療倫理與社會價值的重大法案。他認為，在台灣正面臨嚴峻少子化現實的此刻，修法工作更需要仰賴醫學、公共衛生與實務經驗作為討論基礎，而非流於情緒宣洩與政治對立。

國民黨立委陳菁徽。（圖／陳菁徽臉書）

凌濤在文中提到，陳菁徽畢業於台北醫學大學醫學系，並擁有約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公共衛生碩士學位，長期投入婦女健康與生殖相關議題，是具備臨床與公共衛生雙重訓練的專業醫師及權威。他質疑這樣的專業背景竟被政治力量刻意排除，抨擊政客將專業排擠掉。

凌濤進一步表示，民進黨立委在審議過程中一再讓政治凌駕專業，甚至以歧視性語言貶抑女性。他強調，問題核心並非「支不支持代理孕母」，而是立法院是否還容得下專業、是否願意讓理性討論存在。當代議政治把專業視為威脅並將醫師請出討論現場，這樣的立法品質才是真正傷害台灣未來的關鍵。

對於陳菁徽為了讓討論回歸理性而選擇退讓，凌濤深感不捨。他呼籲民進黨停止政治操弄及「外行領導內行」，並強調台灣不需要只會噴口水、操作對立的政治人物，而是需要真正懂醫學、懂制度、願意面對少子化現實的專業立委，應還給台灣一個尊重專業的立法空間。

