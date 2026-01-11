「代孕修法」陳菁徽疑未利益迴避 他列時間軸痛批：竟同時任生殖醫學中心董事

即時中心／綜合報導

立院衛環委員會8日審查《人工生殖法》修正草案，遭點名未利益迴避的國民黨立委陳菁徽，昨（10）日發出聲明，認為當前逐條審查的氛圍「已淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水」，因此不參與涉及代理孕母的條文審查。不過，台灣青年世代共好協會理事長張育萌列出完整時間軸，認為陳菁徽當上立委時還是「禾蘊生醫」董事，甚至提案修《人工生殖法》，並用立委身分出席公聽會。「台灣的民主制度，何時墮落到不肯利益迴避、揭露事實的人還可以被袒護？」

張育萌在臉書發文指出，陳菁徽原本是北醫生殖醫學科副主任，但在6年前創辦「宜蘊生醫公司」；他強調，執業醫師跟投資產業完全不同，從這一刻陳菁徽就展開「生殖醫療」的經營之路；隔年再成立資本額2千萬的「牧盛投資公司」，董事長也是陳菁徽。

短短一年內，「宜蘊生醫公司」快速擴張，並跟知名婦產科「禾馨」合作，成立「禾蘊生醫公司」；到了2021 年，陳菁徽代表「宜蘊」加入「禾蘊生醫公司」的董事，這時「禾蘊」的負責人變更成陳菁徽的先生。

張育萌認為，陳菁徽至此已搖身成為「禾馨宜蘊生殖中心」的院長，老公則擔任董事長。「陳菁徽已經完全不是平凡的婦產科醫師，夫妻在生殖醫療產業鏈中，不只有經營者的身份，更佔據關鍵的投資角色。」時間快轉到2024大選前，陳菁徽在投票前一個月，把「牧盛」的董事長交棒給先生，意味著在立委投票前，這間公司完美地完成「名義負責人」的「角色轉移」。

但陳菁徽當上立委後，不到一個月內就提出「代理孕母法案」，在她的版本中直接新增「代理孕母服務機構可以收費」的條款。「我的老天呀，當時陳菁徽根本還是「禾蘊生醫公司」的董事耶。」張育萌直言，陳菁徽當了快一年的立委，直到2024年12月才從「禾蘊生醫公司」董事位置離職。

「你能想像嗎？這段時間她不只提案修《人工生殖法》，竟然還可以用立委身分，假裝沒事出席《人工生殖法》公聽會。」張育萌質疑，陳菁徽在過去這兩年擔任立委期間，繼續在自家「宜蘊醫療中心」擔任看診的「陳菁徽醫師」；在她當上立委時，他先生在「宜蘊生醫公司」有4,125萬的投資，在「牧盛」更有6,280萬的投資，「全家人的事業投資加起來，高達1.11億元。」

張育萌痛批，「我不能理解，這整個故事，不是應該要由陳菁徽自己揭露嗎？我就事論事，把事實攤在陽光下，請問陳菁徽委員，哪一件是『潑髒水』？」他要強調，全國兢兢業業的婦產科醫師，肯定都很辛苦，但一般人看到這麼多公司行號、天價投資，根本就已經暈頭轉向。張育萌也請國民黨和陳菁徽都面對事實，全台灣哪個婦產科醫師的家庭，會自己站上生殖醫療產業鏈，手握鉅額投資，還這麼「幸運」當上立委，提案大修《人工生殖法》？

對於陳菁徽稱指控是在「捕風捉影」，張育萌認為，已經把完整、連續的時間軸拿上檯面，從夫妻分工進入生殖醫療產業鏈的經營和投資核心，最後進入立法院推動「代理孕母」修法，「我哪裡講錯，都請陳菁徽委員指教」。他更感慨，台灣的民主制度，何時墮落到不肯利益迴避、揭露事實的人還可以被袒護？揭露真相的人卻要被指責？「我沒辦法接受。」

