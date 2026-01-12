代孕先求有再求好？他轟柯文哲、陳昭姿醜惡下流！網狂酸：柯先求關再求久

柯文哲（中）說，推動代孕是陳昭姿（左）畢生心願，呼籲「先求有再求好」，康仁俊怒轟，史上最醜惡下流，憑什麼要全國人民為了你、要整個立法院替你背書？ 圖：翻攝自民眾之聲YT

[Newtalk新聞] 民眾黨立委陳昭姿主張《人工生殖法》修法納入「代理孕母」政策，未依不分區2年條款請辭，引發爭議，前民眾黨主席柯文哲說，推動代孕是陳昭姿畢生心願，呼籲「先求有再求好」，有爭議部分再慢慢討論，讓陳昭姿可以卸任交接。對此，資深媒體人康仁俊怒轟醜惡下流，網友狂酸「我的畢生心願是柯文哲關好關滿，你要不要先進去關？先求關再求久？」

針對柯文哲喊「先求有再求好」，康仁俊日前於《前進新台灣》政論節目中砲轟是「中華民國政黨史上，最醜惡最下流的一次」，我們還要修幾次法？還不夠鬧嗎？過去就是緊急倉促通過他們想要通過的法案，最後不斷的修法，耗費了多少社會資源，今天竟然大喇喇的說，「只要能夠成就我這個法案，我就離職」。

廣告 廣告

「你離不離職，難看的是民眾黨，憑什麼要全國人民為了你這件事，要整個立法院替你背書？一個方案的討論，居然是先求有再求好，趕快讓它過，讓他可以離開，什麼東西啊！」康仁俊質疑，柯文哲還私下承諾了誰？ 接下來還有要等著上位的，怎麼知道你有沒有私下又承諾他什麼？

他怒批，原來拿到立委這個位置，居然是可以為了成就個人想要做什麼事？原來民眾黨的立委是這樣子交換來的？你們背後談了多少交換條件？陳昭姿居然有本事坐在那個地方，認為全國都應該被你要脅？認為整個立法院制度可以被你這樣玩？民眾黨赤裸裸的拿出最醜惡的一面。

此外，粉專「Mr.柯學先生」也發文痛批，柯文哲說，代孕是陳昭姿畢生的心願、先求有再求好，「請問到底關全台灣人屁事？我的畢生心願是柯文哲關好關滿，柯文哲你要不要先進去關？先求關再求久？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌突訪美稱要談關稅軍購 綠委諷：要代表政府？她轟任期剩20天，騙誰啊？

訴訟成本已3700萬 律師列1數據：國民黨大罷免大失敗是「242：0」