代孕入法引激辯！林淑芬批陳菁徽未利益迴避 陳昭姿舉牌稱總統支持
立法院衛環委員會今（8日）排審人工生殖法修正草案，是否開放代理孕母備受關注，多位綠委提出程序發言，直指代孕爭議過大，應另立專法。民進黨立委林淑芬更直接點名國民黨立委陳菁徽是在人工生殖領域的醫師，難道都不用利益迴避？她並酸力推代孕的民眾黨立委陳昭姿只用9條法條就想把代孕入法，大酸「陳9條」；陳昭姿則在台下舉起「正副總統都支持代孕」的板子反擊。
衛環委員會上午排審人工生殖法修正草案，朝野立委、行政院共提出20案，其中5案有納入代理孕母相關。朝野立委提出程序發言時，林淑芬指出，大家相對有高度社會共識的是單身未婚女性人工生殖的使用，但對代理孕母爭議，社會無法取得共識外，茲事體大，並指聯合國剛發布針對婦女、兒童權益文書，因代孕母親通常是因經濟需求而為之，多數來自低收入家庭，與委託父母相比，社會地位較低，且女性在代孕過程保護機制不足，風險極高，呼籲大家審慎看待。
林淑芬直言，代理孕母生的是小孩，而非產製產品，我們是否有做出對兒童權益評估？提案人都認為不會傷及兒童權益嗎？她舉例，若代理孕母生產過程中，因生產事故，產出兒童是腦性麻痺，委託父母不願意買單，那是誰的責任？小孩又何其無辜？若自己是母親懷胎十個月，再辛苦都會好好保護小孩；此外，若在代理孕母孕育期間，孩子還沒生出來，父母就離婚了，那這個小孩要怎麼辦？
林淑芬認為，代孕跟人工生殖法的概念根本不相干，代孕涉及的社會層次更寬、更廣，還有倫理等問題更多，怎麼能大雜燴一起審？她也當場點名陳菁徽是人工生殖領域的醫師，卻提有利於這產業條文的修正，「未來通過後，生意也會變很好，但是這不用利益迴避嗎？」妳在法案通過後，可獲取利益，還沒迴避提法案、跳到第一線，痛批現在立法院都沒倫理、責任了？
林淑芬批評，陳昭姿為了個人需求，要把代孕全面合法化，要也沒關係，就另立一部法律，她沒有絕對反對，但絕對反對放在人工生殖法裡，現在是硬塞進來，潦潦草草就要過關。她說，代孕只有9條條文，這樣社會可以接受？保障夠嗎？小孩、代理孕母都是生命，9條條文就要買斷社會倫理？「陳昭姿委員，我要叫你陳9條嗎？陳9條代理孕母夠嗎？」
陳昭姿則在台下手舉寫著「民進黨在罵賴清德沒有女權概念嗎？」、「正副總統都支持代孕」等板子反擊。
陳菁徽發言提到，希望今天的會議停留在理性、科學，可援引很多醫學一起討論，也請林淑芬「高抬貴手」。據國健署、內政部統計，去年1到11月新生兒僅9萬，即將發佈新的新生兒數據，可能只有約10萬，綠營大老、生殖醫學界權威李茂盛也憂心忡忡，擔心今年出生率甚至不到10萬，台灣正處於急速下滑、觸目驚心的崩跌階段，她跟藍委是希望能每個方向理性討論，幫助台灣，也希望林淑芬別折損那麼多婦產科醫師信心。
陳菁徽表示，她個人也非常辛苦，希望幫助生不出小孩的人，為台灣生出台灣之子、台灣之女，希望委員會能停留在理性、不要人身攻擊。在吵吵鬧鬧階段，很多人誤以為單身女性、女女同志或需要代理孕母是完全沒交集的三個圓，但其實不是，臨床上也可請教衛福部官員，本來在結婚或想生育年紀逐漸往上時，本來就有會些子宮狀態，是無法用自己卵生育的，若有其他人想脫鉤狀態下，也能充分讓支持者理解，在女女同志、單身女性範疇內，未來享用人工生殖技術生育，也必須要有擁有健康子宮，否則也是被排除在人工生殖領域之外的。
民進黨立委黃捷指出，代孕完全是新的議題、制度、架構，怎麼能今天跟人工生殖法放在一起審查，且裡面只有9條就要把那麼大題目放一起？希望代孕跟要審查的單身女性、女女同志完全脫鉤處理，今天應該讓有共識的部分先行。
民進黨立委范雲強調，陳昭姿不要再拿過去當年賴清德、蕭美琴當立委時連署的法案來說賴支持代理孕母，過去這十年，代孕改變非常的大，歐洲現在已有越來越多國家從開放變成全面禁止，連亞洲曾是代孕大國的印度，也開始禁止商業代孕，只限利他性代孕，行政院版就是賴清德支持的版本，代孕脫鉤、優先處理最有共識的單身女性跟女女同志配偶。
