代孕入法爭議 吳欣岱曝柯文哲、陳昭姿刻意忽略最重要觀念

近期立法院審議「人工生殖法」修法，是否開放代孕成朝野爭論焦點。本身是心臟血管外科醫師的台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，她覺得民眾黨前主席柯文哲、立委陳昭姿刻意忽略一個最重要觀念，那就是「生出有自己血緣的孩子，並不是基本人權。」

「換個角度講，生不出有自己有血緣的孩子，更不代表一個女人是『有缺陷』或是『不完整』。」吳欣岱說，不斷地強調自己的「畢生心願」是代理孕母，只顯得自己對血緣的執著異常頑固，其他女人的身體只是你達成願望的工具。

吳欣岱說，更糟糕的是，如果不斷宣傳「沒有生育能力的女性是殘缺、需要幫助」的這個敘事，其實也是變相地物化女性。假借替他們發聲之名，讓許多生理上不能生育的人被公開污名化、貼標籤。

她說，柯文哲是醫生，陳昭姿先生也是醫生，有非常多研究都指出，血緣並不是親子連結的必要條件。親子之間的愛和依附，是靠著相處的時間長短和品質而定。從孩子的雙眼看著你時，腦內的催產素就會開始分泌、增加，讓你和孩子產生連結、產生愛。愛一個孩子根本不需要他有你的DNA，需要的是你為他付出、陪伴他成長。

