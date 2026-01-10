代孕入法爭議！律師揭「殘酷面」拋3難題：孩子重大缺陷誰負責？

政治中心／許智超報導

立法院審議《人工生殖法》修法，是否開放代孕成為朝野爭論焦點。（圖／記者簡浩正攝影）

近期立法院審議《人工生殖法》修法，是否開放代孕成為朝野爭論焦點，民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委林淑芬等人爆發激烈言詞交鋒，最後仍無共識。對此，律師劉韋廷從法律層面提出警示，指代孕在現行法制下，至少存在3大尚待釐清的關鍵難題，若制度未先補齊，後續風險仍可能由孩子與家庭承擔。

劉韋廷在臉書發文直言，台灣不是沒有人想生，是很多人「想生卻生不了」，最後被迫把人生交給國外的制度，而他辦過不少人工生殖衍生的糾紛，最可怕的不是「技術」，而是「身分與責任」沒被法律釘牢，「你以為你在委託生小孩，實際上你在簽一份人生風險合約」。

劉韋廷指出，若孩子出生後發現重大健康缺陷，究竟該由委託方、醫療機構或代理孕母誰負責；再來，若代理孕母仍具婚姻關係，孩子的法律父母認定可能與代孕契約內容產生衝突；最後是委託方若反悔、在孩子出生後拒絕承擔撫養責任，法律究竟要保護誰？孩子怎麼辦？

劉韋廷表示，跨境人工生殖出事，合約寫得再漂亮，管轄、執行、追償，往往就是一場硬仗，因此他完全支持修法要前進，但更希望台灣別走成「兩極化」，「不是全開放，也不是全否認」，該做的是把最基本的底線先立起來，以孩子最佳利益為核心的身分規則，並清楚界定醫療評估、年齡與適應症的邊界，以及資訊透明、禁止商品化、禁止剝削、責任歸屬與追償機制，少子化不是口號，想當父母也不是罪，避免法律空白迫使民眾鋌而走險走向海外或灰色市場，「最後受傷的常常不是大人，而是孩子」。

