代孕入法 他批陳菁徽：生殖醫學中心負責人又「剛好」是提案委員？根本壯世代翻版！

張育萌指出，陳菁徽創辦「宜蘊醫學」，從醫師、執行長到直接修法提案，一人分飾所有角色，根本是壯世代翻版，再次完美示範，怎麼把立委當成一門好生意。 圖：陳菁徽辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院衛環委員會8日排審攸關代理孕母制度的《人工生殖法》草案，民進黨立委林淑芬質疑，國民黨立委陳菁徽是人工生殖領域醫師，卻提出相關修法，難道不需要利益迴避嗎？對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，陳菁徽創辦「宜蘊醫學」，從醫師、執行長到直接修法提案，根本是壯世代翻版。

陳菁徽為什麼不敢面對？張育萌8日發文指出，陳菁徽擔任立委前，是「宜蘊生殖醫學中心的創辦人」，該中心是在整合不孕症醫療服務，規模大到台北、桃園到台中都有院區。而陳菁徽到立法院就職還不到一個月，就提案在《人工生殖法》納入「代理孕母合法化」，在其所提的 15 條修法條文中，新增「代孕服務機構可以收費」。

張育萌痛批陳菁徽，無視利益迴避紅線，不只創辦「宜蘊醫學」，同時也是執行長，更是主治醫師，她擔任立委期間，去宜蘊診所掛號，都還掛得到「陳菁徽醫師」的門診，7日台北診所的晚間門診，五診就是「陳菁徽醫師」值班。

衛環委員會8日審查《人工生殖法》，張育萌提及，陳菁徽竟理直氣壯說「期待理性討論，不要人身攻擊」，還扯「不要折損婦產科醫師的心血」，試問，全台灣哪個婦產科醫師，會同時兼任醫療機構負責人，又「剛好」是提案委員？

張育萌直言，從「宜蘊醫學」到立法院，從醫師、執行長到直接修法提案，陳菁徽一人分飾所有角色，完全是時隔一年的「壯世代翻版」，「陳菁徽這傑出的一手，再次完美示範，怎麼把立委當成一門好生意」。

