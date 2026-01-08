代孕制度爭論不止！伍麗華舉自身經驗：立院不應急著給答案

即時中心／綜合報導

立法院衛環委員會昨（8）日排審《人工生殖法》修正草案，是否開放代理孕母成為朝野關注焦點。對此，同樣也經歷領養過程的民進黨立委伍麗華認為，「家人之間的情感，不會因為血緣而有所改變。」草案僅僅9條的篇幅，就要去規範代孕者與委託者之間複雜的關係，「是非常危險的！」她也強調，在涉及他人身體與他人生命的制度上，立法院不應該急著給答案！

伍麗華在去（2025）年的情人節貼文中透露，自己雖無法生育、但領養了外籍移工的棄嬰成為自己的孩子，並形容是自家的小天使，「而我們可以給他一個完整的家」。

今日凌晨伍麗華在臉書發文表示，代理孕母在衛環委員會有非常激烈的辯論，但自己沒有提出版本，也沒有參與討論。她回憶，學校一畢業就結婚的她，沒有想過是否需要孩子；但是有一天，社工跑來告訴她，醫院有個住在保溫箱的棄嬰準備要出養，問有沒有意願？

「那一刻，我們夫妻都同意了。」伍麗華還記得，當時社工問會不會有壓力？「我說，他的命運最壞也不過如此了，未來都是多出來的，對我們來說，他也是我們生命中多出來的。」

伍麗華認為，「家人之間的情感，不會因為血緣而有所改變。」關鍵在於你愛他、他愛你、你們彼此羈絆，衷心希望對方能好好過生活。她強調，這種情感，不會因為「有血緣」就自然產生，否則不會有那麼多家暴虐童的社會事件；更不會因為「沒血緣」就不愛他，否則不會有那麼多的孩子在「收養制度」下受到好的照顧。

看到「代理孕母」是否要入法的激辯，伍麗華直言，目前法規僅僅9條的篇幅，就要去規範代孕者與委託者之間複雜的關係，「是非常危險的！」每一個問號，都不是遠在天邊的不可能，而是代孕倉促上路後，近在眼前的苦難。

「代孕並不是單純的商業買賣，而是涉及生死的重大事件。」伍麗華表示，如果連是否生育都需要很多時間去考慮、準備，國家要準備代孕的法制，又何嘗不需要更完善充分的討論？當一個制度的成立，必須以另一個人的身體與風險作為代價時，我們真的準備好承擔這個選擇了嗎？「真正需要被優先保護的，從來就不是血緣的執念，而是每一個活生生的人，特別是孩子的最佳利益。」

最後，伍麗華強調，在涉及他人身體與他人生命的制度上，立法院不應該急著給答案，這不是一個願打一個願挨那麼簡單；作為一個負責任的政治人物，應該確保在這套制度下，沒有任何一個人會被犧牲，不要為了服務特定需求的人，卻讓另一個人受傷害。

