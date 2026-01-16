代孕合法化將對台灣社會傳遞什麼價值文化？
代孕議題，吵得沸沸揚揚，各種角度觀點都聽得到，但最令人訝異的莫過於「子宮，本來就是工具啊，除了孕育小孩沒有其他功能。」雖然婦科醫師已反駁此說法，表示研究已顯示子宮與身體健康有密切關係，但仍沒解除「子宮，本來就是工具啊」給人一種痛苦的感受。確實，人的身體器官，甚至是毛髮、指甲，都有其特有的功能，因而將它們定義為工具，似乎有理，然而，「我」之所以是我，是由所有的器官、筋骨、血肉、腦、神經、毛髮、指甲…組成，如果它們是工具，「我」是什麼？
一些支持代孕的人說，「我」，有權決定怎麼使用自己的身體，所以這個「我」是可以主宰支配器官的使用。然而，在現實上，身體器官與「我」，究竟是誰在主宰誰呢？「我」確實可以決定睡多久、睡在什麼樣的環境、吃什麼和吃多少、保護身體或經常打架鬥毆…，但身體器官會給「我」一個很誠實的結果（生命健康實況），最糟，可以結束「我」的存在。
美國是全球代孕產業的領導者，此產業自1980年代誕生以來，就有婦女因代孕而死亡。令人難過的是，代理孕母的條件之一通常是要「生過孩子」，以證明她們可以成功懷胎生育，但當悲劇發生時，自己的孩子卻因此沒了媽媽。根據相關報導的資訊，美國第一起代孕死亡的案例發生於2015年，在代孕第三次時因懷孕相關的併發症去世的Brooke Lee Brown就有3個年幼孩子。2017年，有2個兒子的代理孕母Crystal Wilhite 因早產引發併發症去世。2020年，36歲、第二次代孕的Michelle Reaves則是代孕順利產下一名女嬰後開始出血，最後死在產房，在她成就了另一個家庭的願望之同時，她的2名年幼孩子卻失去了媽媽。也許有人會認為，從比率來看，悲劇例子並不多（關於死亡，一例都嫌多吧），但據媒體報導，一位自己也代孕過的佛羅里州的代孕顧問表示，Brooke Lee Brown並不是第一起代孕死亡案例，她知道之前就有一些代理孕母在懷孕初期死亡，當時社交媒體並不發達，所以沒被報導。不過，沒被報導的另一重要原因，恐怕就如Crystal Wilhite這個案例，因系統性壓制而被隱匿。
2024年，《衛報》有篇關於代孕研究的報導，該研究〈妊娠代孕者有嚴重母體及新生兒發病率：隊列研究〉（Severe Maternal and Neonatal Morbidity Among Gestational Carriers: A Cohort Study）發表於美國醫學期刊《內科年鑑》（Annals of Internal Medicine），為加拿大研究團隊利用安大略省指定的周產期、新生兒及兒童登記處BORN（ Better Outcomes Registry and Network ）的資料庫，探討 2012 至 2021 年間安大略省 86萬3,017 名單胎兒中併發症的發生情況，發現代孕者面臨較高的妊娠併發症風險（代孕者為7.8%，非輔助受孕組為2.3%，體外受精〔IVF〕懷孕組為4.3%）。另外，代孕者罹患嚴重產後出血的風險是無協助懷孕女性的2.9倍，而37週前生產的風險則是1.79倍，與接受試管嬰兒懷孕的女性相比，代孕者的風險也較高。
事實上，據報導，2019年在《美國婦產科期刊》（AJOG）也有篇類似的研究〈孕產婦生育狀況導致嚴重孕產婦發病率的風險：在美國八州的研究〉（Risk of severe maternal morbidity by maternal fertility status: a US study in 8 states），但樣本數量更為龐大，檢視了147萬7,522件懷孕與出生，將其分成6組懷孕情況：一組是有生育能力，另一組是接受不孕治療，其他四組為體外受精，而代理孕母是指透過捐贈卵子與試管嬰兒懷孕的人（屬體外受精）。研究發現：
所有四組以試管嬰兒懷孕的孕婦在分娩時更可能需要輸血
試管嬰兒懷孕、陰道分娩的女性，較可能在分娩時出現陰道三度或四度撕裂
使用捐贈者卵子（無論是新鮮或解凍卵子）進行試管嬰兒懷孕的女性，更可能需要非計畫性子宮切除手術
所有以試管嬰兒懷孕的女性在懷孕期間的糖尿病（妊娠糖尿病）發生率均高於「有生育能力」組
使
用捐贈卵子作試管嬰兒懷孕的女性，在整個孕期中，高血壓發生率最高
透過試管嬰兒受孕的孩子較可能被送入新生兒加護病房
試管嬰兒受孕的孩子進入新生兒加護病房的比例最高，而他們的孕母進加護病房的可能性也最高。
因此，也許對一些人而言，子宮就是工具，但從以上兩研究看來，子宮並不是設計來承載他人孩子的工具，代孕，其實會威脅「我」的健康，甚至危及擁有子宮的「我」的存在。當代孕合法化，會提供酬金（不論名稱為何），雖然「我」確實可以自主決定要不要代孕，可是，許多貧窮、急需一筆錢的「我」可能就會決定冒險去代孕，相對地，會有什麼因素會讓那些富有的「我」冒著危害身體健康、危及性命的可能去代孕？如此，在打著「代孕是自主選擇」的合法道路上，「我」們都是平等的嗎？還是，某些的「我」們就是被設計要當個工具？
2014年上映的紀錄片《繁殖者：女性中的次等團體》（Breeders: A Subclass of Women）就提到，（當時）在美國，有許多代理孕母都是軍人的妻子；首先，她們通常早婚，有孩子，符合「生過孩子」的代孕條件。再則，軍人收入低，許多人的丈夫又遠在國外，代孕讓他們可以賺到兩三萬美金，又能待在家照顧孩子。最後，招募代理孕母的廣告，形容代孕是多麼美好，可以助人，就讓她們決定投入代孕。如果，代孕在台灣合法化，「得對代孕者提供酬金」，會不會如同美國，在某個族群會有非常多的女性進入代孕產業？
據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）於2025年12月底的一篇報導，美國的代理孕母可獲得的酬金已提高，約在4萬5千至8萬美元之間，在代孕需求量極高的加州費用則更高。除了給予代理孕母的酬金，整個試管受孕過程與孕期間的相關醫療費用也是委託代孕方必須支付（台灣的提案為「並應提供營養費或營養品，或負擔其必要之檢查、諮詢、醫療、照護、交通、工時損失及其他相關費用」），於是就不難想像會是哪個社經地位的群體才能負擔得起這所有的費用。然而，無法生育的何止財富自由這個族群，但依全球代孕產業的現況與台灣的提案內容，能夠服務到各種社經地位的家庭嗎？如果不能，讓代孕在台灣合法化，將對台灣社會傳遞什麼價值文化？
※作者為文字工作者，現居紐約。
