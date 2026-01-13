代孕合法化掀議！8.2萬網紅「生父是親叔叔」 驚人身世全洩

娛樂中心／綜合報導

陳昭姿推動代理孕母法制化。（圖／翻攝自陳昭姿臉書）

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母制度，代理孕母話題在網路上掀起熱烈討論。網紅Debbie見狀也不禁有感而發，在社群平台公開她隱藏多年的身世秘密，透露她的生父其實是父親的弟弟，但她這一輩子只認定一個爸爸，「我不是他親生的，卻是他親手把我養大的。」

網紅Debbie IG坐擁8.2萬名粉絲追蹤。（圖／翻攝自Debbie IG）

Debbie表示，她一直以來都知道爸爸的心結是沒有一個親生孩子，在她12歲那年，45歲的媽媽曾高齡懷孕不幸流產，自此身體狀況每況愈下，父親也因此決定不再嘗試生育。Debbie進一步透露，她曾主動詢問父親：「你和媽媽是誰身體有問題不能生」，父親沒有多說，只簡單回應「我的問題」。

Debbie曬出與爸爸的合照分享身世秘密。（圖／翻攝自Debbie Threads）

Debbie認為，血緣只是一個開始，真正建立親子關係的是每天在身邊付出的那個人，養父母給她的愛讓她有足夠的力量面對世界的現實與挑戰，對她而言，這一切都無關血緣，「而是無數個日子裡的陪伴、付出與沒有缺席。真正的親子關係，不是誰給了生命，而是誰用一生接住了你。」

