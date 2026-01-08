代孕合法？醫：民進黨反對就是性平做半套

▲民眾黨立委陳昭姿積極推動《人工生殖法》修正案，盼代理孕母合法，民眾黨前主席柯文哲還親自出馬，到立院與藍綠黨團致意尋求協助。（圖／ChatGPT示意圖）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委陳昭姿積極推動《人工生殖法》修正案，盼代理孕母合法，民眾黨前主席柯文哲還親自出馬，到立院與藍綠黨團致意尋求協助。立院衛環委員會今（8）日也再度審查法案，精神科名醫沈政男說，民進黨反對代理孕母等於性平做半套；同志立委反對更是自我打臉；至少先開放子宮無法懷孕婦女的代孕。

沈政男表示，代理孕母並非新概念，傳統「借腹生子」早已存在，也就是同時借用子宮與卵子，對此各政黨已無反對意見，真正引發爭議的是「妊娠代孕」，即代孕者與胎兒無血緣關係，僅提供妊娠功能，被批評形同將子宮視為生育工具。

沈政男質疑，民進黨與婦團長期高舉性別平權與身體自主，如今卻在代孕議題上退縮，與過去支持同婚、推動女性參政的立場形成反差。他反問，為人作媒、為人作嫁皆可，為人作親卻不被允許，是否自相矛盾？

針對婦團提出「8成民意反對代孕」的說法，沈政男指出，該民調依據為大型網路問卷，方法本身存在偏誤，難以視為嚴謹民調。他提到，台灣民意基金會過去的調查結果顯示，支持代孕者略高於反對者，與婦團說法並不一致。

沈政男進一步指出，反對者多以「剝削女性」為由，但代理孕母須經同意程序，且代孕制度可區分為利他與商業兩種。他認為，若憂心剝削，應先開放利他代孕，而非一概否定，否則等同否認女性的判斷能力與身體自主。

他也質疑，若代孕被視為剝削，那捐血、捐精、器官捐贈是否同樣構成利用，因此關鍵不在是否代孕，而在法律設計與醫療、社政制度能否有效把關，而台灣過去正是以此自豪。

沈政男指出，代理孕母制度最直接受惠者，包括子宮無法懷孕的婦女與男同志。女同志可透過捐精或捐卵使用自身子宮，早已無爭議，但他不解，為何連同志立委也反對男同志使用代孕制度，形同性別平權的選擇性實踐。

他強調，若仍難以取得共識，至少應先為子宮功能障礙婦女開放代孕，全面反對代理孕母等於「性平做半套」，論述前後矛盾，代理孕母在美國與部分歐洲國家已合法，台灣若持續迴避，不僅忽視生育權，也錯失改善低生育率的可能性。

