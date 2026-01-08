代孕法案卡關！沈政男批民進黨自打臉「性平做半套」：至少先開放這族群

《人工生殖法》修正草案審查進度受到關注，「是否納入代理孕母」更是一大焦點，針對民進黨立委、部分國民黨立委持保留態度，精神科醫師沈政男痛批，民進黨反對代理孕母無異於「性平做半套」，認為至少應開先開放無法懷孕婦女的代孕。

沈政男透過臉書直言，民進黨、婦團喊了10多年的性別平權、身體自主，甚至讓台灣成為亞洲第一個同婚國家，更有蔡英文這樣的亞洲第一個女總統，「怎麼來到了代孕議題，就縮回去了」。沈政男質疑，婦團多次釋放「超過8成民意反對」的消息，用的確是大型網路問卷調查，不符合《台灣民意基金會》一年多以前用一般民調方法「贊成多於反對」的結果。

全國婦兒團體聯盟7日舉行「反對代理孕母合法化、反對擴大單女及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖均超過八成」記者會。（顏麟宇攝）

「試問，當年同婚民調，數字為何？反對遠多於贊成！你們還不是支持而且鼓吹？」沈政男進一步表示，不少民進黨女性立委以「把女性身體當成生育工具，違反性別平等、身體自主」為由反對代孕，事實上只要有簽同意書的行為，就代表代理孕母本人應有能力辨別是否為剝削。甚至退一步講，如果擔心有剝削問題，可以先通過利他代孕，商業代孕再緩一緩。

沈政男指出，如果代孕不是真正的身體自主，那捐血、捐精甚至是捐贈器官，也該有被利用的疑慮。沈政男強調，台灣向來很自豪在性別與生殖方面的醫療與社政做得很好，而代理孕母會不會被剝削，就看《人工生殖法》相關章節立法立得怎樣，以及施行以後的醫療與社政把關制度。

「反對代理孕母，就是性平做半套」，沈政男痛批，很多反對代理孕母的人士，都是選擇性的支持與反對，導致論述邏輯自我矛盾，就算無法取得完全共識，至少可以就子宮有問題而無法懷孕的婦女這一部分，先行開放代理孕母才對。

