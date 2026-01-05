代孕法案沒過影響兩年條款？黃國昌自爆已簽辭職書：陳昭姿的部分比較特別

民眾黨創黨主席柯文哲日前拜訪立法院朝野黨團，為民眾黨立委陳昭姿的《人工生殖法》版本遊說。對於若修法進度卡關是否影響民眾黨兩年條款，民眾黨主席黃國昌今（5）日表示，陳昭姿的部分比較特別，這是她和柯文哲會討論的問題，但其他人兩年條款不會受任何影響，今天早上他已經在黨團簽辭職書了。



黃國昌今日在網路節目《誰來早餐》表示，代理孕母國民黨有意見，這件事情和國民黨團談了3個月，國民黨都說有困難，但從民眾黨的角度來講，這件事情一定要解決，的確有可能有綠白合的機會，但過去這一年在抨擊陳昭姿的都是民進黨，民進黨團總召柯建銘也說要支持行政院的版本。



黃國昌也強調，柯文哲要復出不需要任何敲門磚，從他到新北、嘉義輔選，支持者對他的熱情、不捨，大家都看得很清楚，何必用跟柯建銘見面當敲門磚？講大白話，柯文哲是很有禮貌的人，藍綠黨團都拜會了，就看哪個黨團要支持，現在民眾黨就是處於等待的狀態。

兩年條款不受任何影響 黃國昌： 已經在黨團簽辭職書 ​

主持人朱凱翔提到，若立法進度趕不上，是否影響民眾黨兩年條款？黃國昌表示，分成兩部分，陳昭姿的部分比較特別，這是她和柯文哲會討論的問題，但其他人兩年條款不會受任何影響，今天早上他已經在黨團簽辭職書了，先跑行政程序，等到1月31日送出，2月1日讓新委員在最短時間內接上，因為有些程序是內政部和中選會要跑的，民進黨政府會不會上下其手，都是要考量的。



朱凱翔再問，陳昭姿兩年條款可能有另外安排？黃國昌說，這是陳昭姿和柯文哲要處理的，回顧去年夏天黨代表大會，黨代表提案暫緩兩年條款，當時他語重心長跟大家說民眾黨遭遇外力非常殘酷的攻擊，黨一定要團結，也要遵守對選民的約定，兩邊說法都有道理，所以他在徵得大家同意下決定不表決，最後決定維持原來制度，除非柯文哲另有指示。



朱凱翔問，柯文哲是否提過為避免司法追殺希望他繼續留在立法院？黃國昌表示，柯文哲其實有提過，但他當時告訴柯文哲，他是主席、總召，黨要有制度，且黨團的運作之後他也不是撒手就管，每週二五晨會他還是會去，且他還有很多其他的事情要去做。



更多風傳媒報導

