代孕法案爭議多 媒體人批柯文哲替陳昭姿「開綠燈」

【論壇中心／綜合報導】立法院衛環委員會1月8日排審人工生殖法修正草案，民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母法制化，掀起朝野激烈攻防，而民眾黨不分區立委的兩年條款也在此時被提出來討論，傳出陳昭姿因「代孕條款」可以留任，引發黨籍立委不滿，而如今陳昭姿辭職書曝光，上面就有手寫但書「必需完成代理孕母法案」、「民眾黨會把此法案當作優先法案推動」，還有柯文哲的簽名，代表確實有另外的承諾。

政治評論員張益贍今日在《頭家來開講》節目中指出，自己認識陳昭姿20年了，認識她時就知道她在推代孕法案，這20年間陳昭姿不斷地在講代理孕母，不可能不知道這個法案有多困難，更何況柯文哲是醫生，不可能不知道醫界有多少人反對，他的醫生朋友一定也跟他講過相關醫學倫理的問題，但是柯文哲仍然將代孕法案拿來當作陳昭姿兩年立委卸任的但書，講白一點，柯文哲就是要陳昭姿做四年，只不過找一個理由下臺階而已，張益贍表示，柯文哲和陳昭姿最可惡的地方，就是把女性的子宮拿來當作他們私相授受的工具，這個才是他們兩位要向全國女性道歉的事情。

另外，國民黨立委陳菁徽遭質疑，身為人工生殖領域的醫師，難道都不用利益迴避？對此，陳菁徽今（10）日發表聲明，考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，「本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」。

