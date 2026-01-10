代孕法案「先開閘門、後補洞」外部成本恐由社會承擔！賴寇蒂問小草：醫療體系補洞全民付帳有 CP 值嗎？

民眾黨立委陳昭姿推動「人工生殖法」納入代理孕母惹議，統戰語言心理學研究者賴寇蒂今（10）日發文分析，這樣「先開閘門、後補洞」的法案會有多少漏洞，外部成本恐由醫療體系和社會承擔，她也質問支持的小草，什麼都講究 CP 值，「未來醫療體系補洞、司法收拾殘局、全民一起付帳，這算不算 CP 值？」

賴寇蒂今日以「誰的願望，誰的帳單？代孕法案 一場全民買單的立法豪賭」為題在臉書發文表示，想像一個場景「一對夫妻透過仲介，花了三百萬找代理孕母。懷孕七個月時，產檢發現胎兒有重大缺陷。委託方要求終止妊娠，代孕者拒絕。雙方對簿公堂，訴訟費用、醫療費用、後續照護成本⋯⋯誰來負責？」

賴寇蒂並說，再想像另一個場景「仲介成立『代孕一條龍』服務，從配對、植入、產檢到交付，全套包辦。生產過程中若其中一個代孕者因妊娠併發症需要長期醫療照護，醫療費用由誰承擔？又是全民健保嗎？」

賴寇蒂表示，這不是危言聳聽，而是代孕產業化的必然結果。當代理孕母法案即將闖關立法院，需要問的不只是「該不該開放」，而是這個法案會有多少漏洞？誰在賺錢？誰在承擔風險？

賴寇蒂直言，「先開閘門、後補洞」，藍白的立法慣性已造成台灣不可逆的結構性破壞，這種立法邏輯，讓人想起過去馬英九時期的政策慣性，例如中配入籍、依親入籍，創造出一種漫長且不可逆的社會問題與結構性破壞。

賴寇蒂分析，第一、產業化必然帶來仲介與套利，有需求，就會出現仲介、包套服務、跨境操作⋯商業操作會迅速填滿這些法案的灰色空間。現行法其實就已經對「營利仲介生殖細胞／胚胎」有刑責規範，代表過去的政府（無論藍綠）都知道這條生產鏈的危險性。

第二、賴寇蒂說，外部成本由醫療體系和社會承擔，一旦制度化，到時一定許多長尾成本。結果是仲介與診所賺取暴利，但高風險妊娠的醫療併發症、產後照護、殘缺嬰兒的安置爭議、法律訴訟等長尾成本，最後全是由全民健保、醫療體系與司法資源來買單。這就是 cost externalization（成本外部化），賺錢的人不一定承擔風險，最後多半是醫療與司法買單。

賴寇蒂表示，這就是如馬英九時期的對中政策，「先入法、先開放」，先造成「既成事實」再用後續的爭議來逼迫社會與政府補救。

賴寇蒂再分析「民眾黨的『人治』治理與政治盤算」，她直言，民眾黨最讓我錯愕的，就是永遠都能集合一群心態不正的人，提出許多「己願他力」的法案，表面是關心社會福祉，實則充沛的是某些人的商業利益——就像「壯世代」政策，打著照顧中高齡就業的名號，實際上是為特定產業業者與活動公關創造商機。

賴寇蒂指出，柯文哲說陳昭姿不是簽「2年條款」，而是簽「代理孕母法案通過後離任」，當初徵召她時確實有答應要讓她在任內完成代孕法案。

賴寇蒂表示，陳昭姿真的想通過，就應該願意接受更嚴格的配套條款，在反剝削、保險機制、醫療責任、子女權益、仲介管理、違規罰則等面向，接受修正、補強、甚至拆案獨立立法。但如果只堅持「先入法、細節以後再說」，請問、哪個負責任的政黨議員會配合你這樣搞？

賴寇蒂再說，如果法案不通過，陳昭姿就能繼續擔任民眾黨立委。這種「特例處理」，讓排隊等上任的人白等，也讓提出一堆法案修正的人白忙。這種「不下台的理由」，讓她想到中國那一套邏輯——台灣還沒被強佔成功，所以習近平就有理由不下台？兩者倒頗有異曲同工之妙。

賴寇蒂再說，當初許多投給民眾黨的「小草」，追求的是相信柯文哲所說的「公平正義」的政黨主張，而實際上要維持社會的公平正義則是需要「成本」的，但是小草常被人議論的盲點，就是這些成本通常都是由小草自由心證，衡量標準是——符合自我「CP值」認定的價值。

賴寇蒂並說，然而荒謬的是；代孕法案帶來的醫療漏洞與社會責任，最終都要由這群未來交稅的年輕人來承擔。這群標榜理性、務實的選民，真的知道自己支持的政黨，正在推動一個需要全民收爛攤子的法案嗎？小草一天到晚在講 CP 值，吃飯養自己講 CP 值，對社會責任也講 CP 值，「那我想問：未來醫療體系補洞、司法收拾殘局、全民一起付帳，這算不算 CP 值？」

賴寇蒂嘆道，就因為這個黨拿到了政黨票，有席次就可以再搞這些事情。稅是大家在繳，風險是大家在扛，結果還要「代理孕母」來幫忙生小孩。真的莫名其妙，也不可思議！

賴寇蒂最後說，這不是危言聳聽，而是「先入法、後補洞」的歷史教訓。社會大眾真的必須要好好的考慮，嚴格的監督法案，不要認為這個議題跟自己無關。只要是「法案」就跟「稅金」與預算分配有關係，那就與我們每個人都有關係。

（圖片來源：民眾黨、賴寇蒂臉書）

