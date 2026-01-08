代孕爭論不休 陳昭姿指總統支持

立法院社福、司法委員會八日聯席審查《人工生殖法》修正草案，民進黨立委林淑芬進行程序發言時，民眾黨立委陳昭姿（中）手舉看板，表示正、副總統都曾支持代孕。 （中央社）

記者陳柏翰∕台北報導

立法院衛環委員會八日排審攸關代理孕母制度的《人工生殖法》草案，民進黨立委林淑芬呼籲，代理孕母高度爭議，應另訂專法才妥適。民眾黨立委陳昭姿表示，總統賴清德任立委時支持代孕。

衛福部長石崇良表示，政院版草案精神是尊重女性生育權，不涉及代理孕母議題。重點是擴大單身女性跟女性同婚者、本身具有子宮情形下懷孕的生育權，並加強管理生殖機構品質、將人工生殖下子女的最佳利益明文入法。

會中，民進黨立委紛紛提出程序發言。林淑芬呼籲，代理孕母高度爭議，沒辦法取得社會共識；且代孕制度放進《人工生殖法》裡一起討論是便宜行事，應另訂專法才妥適。

陳昭姿則坐在立委席高舉手牌，內容是總統賴清德擔任立委時曾提出《人工生殖法》修正草案，且與副總統蕭美琴擔任立委時都曾連署，顯示正副總統都支持代孕。

國民黨立委陳菁徽表示，台灣少子化處於極速崩跌階段，呼籲林淑芬不要折損婦產科醫師的信心，希望委員會能理性討論。

據了解，前民眾黨主席柯文哲預計九日下午一時四十分拜會立法院長韓國瑜，屆時將觸及《人工生殖法》議題。