代孕爭議再起！立院8日突排審《人工生殖法》 民團急喊脫勾

[Newtalk新聞] 立法院社會福利及衛生環境委員會突變更8日議程，原定只有排審《藥事法》修正草案，卻增加《人工生殖法》修法草案，修法內容涵蓋代理孕母爭議。對此，多個民間團體今（6）日發布採訪通知指出，將召開聯合記者會，呼籲人工生殖法修法應與代理孕母制度脫鉤，並進行逐條實質審查，以回應社會期待。

目前確定出席的民間團體有台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣婦女團體全國聯合會、台灣反代孕行動小組。採訪通知中表示，立法院8日將審查人工生殖法修法草案，此次共有16個版本，有部分立法委員提出的修法版本，已將代理孕母合法化納入其中。

採通中指出，目前正值延長會期之際，立法院衛環委員會卻「突然」排入此一具高度爭議性的法案，立法委員是否有足夠時間進行充分討論，令人存疑。民團強調，人工生殖法修法涉及人性尊嚴、性別平等等重要社會價值，不應在政黨利益交換下，讓委員會審議程序淪為僅具「過水」功能，將爭議條文打包協商，導致民眾無法監督，進而惡化弱勢女性處境，動搖台灣性別平等的核心價值。

民團回顧，前年2月已有多個社會團體召開記者會，並連署發表聯合聲明，呼籲立法院審查時，應「先行開放單身女性與同志配偶使用人工生殖技術，代理孕母不應急就章」。2024年，衛福部公告含有代孕版本的修法草案後，在公共政策平台蒐集的意見亦顯示，代理孕母制度在台灣尚未形成社會共識，仍需更多社會對話與討論。

採通中說明，為避免代孕議題延宕人工生殖法修法中，關於開放技術使用對象的審查進程，將共同召開記者會，再度呼籲將「代理孕母」與人工生殖法脫鉤，並就相關條文進行實質逐條審查，以符合社會期待。

該場聯合記者會將於2026年1月7日上午9時30分，在立法院研究大樓101會議室舉行，出席者包括多個民間團體代表，以及民進黨立委范雲、黃捷、吳思瑤、吳沛憶、郭昱晴、林月琴、陳培瑜。

