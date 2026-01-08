代孕爭議大 人工生殖法卡關

立法院社福及衛環、司法及法制委員會8日審查行政院函請審議「人工生殖法修正草案」案，民眾黨立委陳昭姿（中）手舉標語呼籲民進黨不要阻擋法案。（姚志平攝）

民進黨立委林淑芬直批，把代孕相關9條條文潦潦草草放入，沒有人權、兒童權益的概念，並稱民眾黨立委陳昭姿為「陳九條」。（姚志平攝）

立法院衛環委員會8日審查《人工生殖法》修正草案，朝野立委和行政院共提出20案，其中5案納入代孕生殖相關條文。上午多位綠委提出程序發言，認為代孕爭議過大，應另立專法；下午逐條審查約1.5小時，僅審議法規名稱和第一條就未能取得共識，將擇期繼續審查。前民眾黨主席柯文哲今日也要為此案到立院拜訪立法院長韓國瑜，全程閉門。

代孕合法化爭議多年，衛福部於民國113年12月決議先針對單身女性、女同性伴侶提出《人工生殖法》修正草案，代孕部分脫鉤處理。不過本次審議20案中，包括謝衣鳯、陳菁徽、王育敏、台灣民眾黨團、國民黨團等5案皆納入代孕生殖部分。

前民眾黨主席柯文哲上周親赴立院遊說民進黨團總召柯建銘等藍綠立委，隨後柯建銘要求衛環委員會召委劉建國8日將《人工生殖法》送出委員會，引發部分綠委雜音。柯建銘昨天罕見現身衛環委員會，但並未上台發言，和劉建國短暫交談即離去。

民進黨立委林淑芬指出，目前社會共識的是未婚女性使用人工生殖，但代理孕母茲事體大，並點名民眾黨立委陳昭姿，為了個人需求要把代孕全部合法化。

下午進入逐條審查階段，林淑芬提出臨時動議，希望將法規名稱改為「人工協助生殖法」，因為不是人工生殖創造生命，人才是生育的主體。但陳昭姿認為，生育本身就是創造生命，不管透過哪個方式都是，不同意修正。

衛福部長石崇良回應，參考他國用語是「協助生殖」，加拿大是「人類輔助生殖法」，英國則是「人類受精與胚胎法」，如果要讓法規不這麼冰冷、更有人性，可改為「輔助生殖法」。但陳昭姿不埋單，認為「輔助生殖法」更冷冰冰，「對於沒有子宮的女人來說，一點溫度都沒有！」

但朝野立委爭論點仍圍繞在代孕。陳昭姿說，美國有47州有完整的代孕制度，孕母和兒童都能受到完整的保障，中國沒有代孕制度導致地下化，才有所謂的「嬰兒工廠」，難道民進黨希望台灣變成這樣嗎？

林淑芬指稱，民眾黨團修正草案中，假借無子宮女性的名義，實質上是無限開放，包括免疫疾病或「其他事實難以孕育子女」都可以使用代孕。民進黨立委郭昱晴指出，在野黨版本將代孕直接放入法條，還留下大量空白授權，讓人無法接受。