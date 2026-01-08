代孕納不納法？衛環會審人工生殖法朝野激辯

立法院衛環委員會今天（8）審查《人工生殖法》，朝野立委及行政院共提出20案，其中5案納入代孕生殖部分，皆由在野立委提出。民進黨立委接連提出程序發言，認為代孕爭議過大，放到人工生殖法非常不妥，應另立法律。（王家瑜攝）

立法院衛環委員會今天（8）審查《人工生殖法》，朝野立委及行政院共提出20案，其中5案納入代孕生殖部分，皆由在野立委提出。民進黨立委接連提出程序發言，認為代孕爭議過大，放到人工生殖法非常不妥，應另立法律。

代孕合法化爭議多年，衛福部前年（113）底決議先針對單身女性、女同性伴侶提出《人工生殖法》修正草案，將代孕部分脫鉤。不過本次審議20案中，包括謝衣鳳、陳菁徽、王育敏、台灣民眾黨團、國民黨團等5案皆有納入代孕生殖部分。

廣告 廣告

衛福部長石崇良會前受訪說明，本次修法主要精神在於落實尊重女性生育權，重點在擴大單身女性及同婚伴侶，在有子宮的情形之下的生育權，同時將人工生殖子女的最佳利益明文入法，以及加強生殖機構的品質管理。至於代孕議題，在社會上尚有一些爭議，需要更多的時間來凝聚大家的共識。

朝野立委提出程序發言，民進黨立委林淑芬認為，大家有高度社會共識的是未婚女性使用人工生殖，但代理孕母的爭議茲事體大，聯合國剛發布的婦女兒童權益文書指出，代理孕母通常是經濟需求而為之，多數來自低收入家庭、社會地位較低，且代孕過程保護機制不足，風險極高，呼籲大家審慎看待。

林淑芬點名民眾黨立委陳昭姿，為了個人需求要把代孕全部合法化，應該另立一部法律，「我不絕對反對代孕，但反對放在人工生殖法當中」，不應該潦潦草草只有9個條文就放進來，這個社會能夠接受嗎？

林淑芬點名國民黨立委陳菁徽，身為人工生殖從業醫師，應利益迴避，卻提出修正法案並納入代孕部分，簡直沒有倫理和責任。民進黨立委吳沛億也認為陳菁徽有違利益迴避原則，提案立委不需要遵守嗎？在社會上有8成民眾反對代孕的時候，要怎麼逐條討論？

陳菁徽隨即回應，賴清德總統過去擔任立委時也曾提出代理孕母法案，希望今天可以維持在理性討論，並參照各國現行制度，列成台灣適用的法案。

不過民進黨立委范雲反擊，代孕這幾年在全球變化非常大，不應再拿賴總統當年的提案一併討論，行政院版本就是賴總統支持的版本。

民進黨立委黃捷指出，行政院性平會應先提出代孕影響弱勢婦女的評估報告，否則在此之前，代孕的9個條文不應通過。希望不要在今天一併審查爭議這個大的代孕條文，否則將拖延單身女性和女同性伴侶適用人工生殖的機會。

民進黨立委沈伯洋也強烈建議代孕脫鉤處理，讓有共識的部分先行，西方經驗已經告訴我們代孕有多少問題，在台灣傳統觀念下，代孕概念被放大後，將是無法走回頭路的事情。

更多中時新聞網報導

NFL》野馬領跑美聯 外卡賽戲碼出爐

布里斯本女網賽》謝淑薇次盤逆轉 2026開門紅

吸國際客、擴增規模 業界籲增專業民宿類別