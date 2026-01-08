即時中心／潘柏廷報導

民眾黨立委陳昭姿，力推代理孕母納入《人工生殖法》修法，引起外界高度關注；立法院衛環委員會今（8）日上午審查該法的修正草案，朝野立委為此爭鋒相對。對此，綠委沈伯洋在臉書憂心若成選項，許多長輩可能會認為：「既然有錢就能解決，為什麼不找代孕生一個『自己的』？」，而這種壓力，會變成婚姻中沉重的枷鎖，讓更多人對婚姻感到卻步。

沈伯洋在臉書提到，他今天在立法院發言時提到「我由衷認為，代孕制度不僅僅在國外問題重重，它在台灣更不合適」。

廣告 廣告

話鋒一轉，沈伯洋指出，大家都知道他的孩子是收養的，而他常說，他們家一家三口彼此都沒有血緣關係，但這完全不妨礙我們彼此相愛。

「愛才是家庭的基石，不是基因」，沈伯洋說明，在收養的過程中，會要經歷過說服長輩的過程，但當代孕變成選項，社會對血緣的執念會被進一步放大，許多長輩可能會認為：「既然有錢就能解決，為什麼不找代孕生一個『自己的』？」

因此沈伯洋認為，這種壓力，會變成婚姻中沉重的枷鎖，讓更多人對婚姻感到卻步；更讓人難過的是，當法律過度執著於血緣的想像，那些正靜靜等待著被愛的孩子，反而減少了被看見的機會。

最後，沈伯洋喊話，血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法把血緣這個緊箍咒弄得更緊，對台灣社會沒有好處。「不要緊抓著血緣不放，拜託」。







原文出處：快新聞／代孕納入《人工生殖法》？沈伯洋憂1事發生：讓更多人對婚姻卻步

更多民視新聞報導

綠白合第一步？立法院今排審《人工生殖法》修法 劉建國表態了

與魔鬼交易？陳昭姿為《人工生殖法》喊話綠營 律師開嗆：快去兌現支票

柯建銘下令出委？親赴盯立院排審《人工生殖法》修法 本人反應曝光

