代孕能成「綠白合作」契機？ 民進黨團給軟釘子強調：程序優先

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前民眾黨主席柯文哲與民眾黨立委陳昭姿持續主張《人工生殖法》修法納入「代理孕母」政策，並關注是否可能形成「綠白合作」契機。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12）日回應，人工生殖法朝野提出版本眾多，顯示該議題高度受到社會與立委關注，立法院更應力求周延審議。

民進黨立院黨團今日召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會，會後進行輿情回應，由幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜接受媒體聯訪。

鍾佳濱表示，人工生殖法涉及生命權益與婦女權益，若在各版本仍未充分討論的情況下倉促通過，恐影響未來任何一個生命及相關權益，因此立法院應落實實質討論。他強調，立法院是全院合議的場域，單一黨團或單一委員的提案，皆應納入整體討論。

鍾佳濱指出，民進黨團的立場是將所有委員提案的不同版本一併納入討論，上週召委劉建國亦已依此態度進行充分討論。他也呼籲，相關人士不必急於推動，強調「欲速則不達」，並指出過去兩年民眾黨與國民黨合作過程中，曾出現沒收討論、逕付二讀及黑箱協商的情況，相關經驗應作為借鏡。

陳培瑜則補充表示，陳昭姿委員確實在人工生殖法議題上投入許多心力，但也呼籲不要以總統賴清德與副總統蕭美琴的承諾作為情緒勒索。她指出，正副總統在選舉期間對全體國人所做的承諾，涵蓋團結、國防自主與經濟發展等多個面向，相關承諾也正由行政團隊與總統府持續推動。

陳培瑜表示，行政團隊與總統府並非僅專注單一法案，也期待民眾黨八席不分區立委能在民生、經濟、國防與台灣主權等議題上全面投入。她呼籲，在預算與法案審議上給予支持，讓立法院能成為協助國家前進的動力。

