代孕脫鉤處理 醫界民團促立專法

行政院會今擬討論、通過人工生殖法部分條文修正草案，適用範圍先擴及單身女性、女女同婚者，爭議大的男男同志、代理孕母部分則脫鉤處理。醫界與民團10日都表示認同，但呼籲盡快啟動另立專法討論代理孕母問題。

新光醫院生殖醫學中心主任李毅評表示，許多單身女性、女女同志，無法使用精子銀行，只能從國外購買，耗費相當高費用。為了讓這些人盡速適用，支持先將爭議大的代理孕母脫鉤處理。

李毅評說，臨床上確實有很多男男同志，也想擁有孩子，但必須靠第三方「代理孕母」介入，由於難衡量生產風險、牽涉代理孕母權益，社會未取得明確共識，因此應先脫鉤處理，讓最符合人工生殖使用對象範圍的單身女性和女同志盡快使用，這也符合歐盟歷史進程。

台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州也樂觀其成，認為爭議最小部分趕快通過，讓需求最大的一群人盡快獲得保障，是最重要的。但他希望目前版本通過後，專法部分也應盡速開始推動，而不是脫鉤後就不管，以保障有代孕需求者權益。

台灣女人連線理事長林綠紅則指出，認同人工生殖技術應開放讓有意孕育下一代的女性單身者及女同志使用，至於代理孕母爭議過大，就算訂定專法恐仍有許多爭議，會持續反對代理孕母。

「不反對代理孕母分階段處理」，伴侶盟祕書長簡至潔說，社會有共識的女同志及單身女性使用人工生殖技術，應盡早在立法院支持通過，但代理孕母應多一些討論，若要另立專法也樂觀其成。她指出，日前衛福部預告草案代理孕母規範過多空白授權，引發各界疑慮，呼籲衛福部應啟動公眾討論，而不是把代理孕母制度再塞回去抽屜裡面。