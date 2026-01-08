代孕草案朝野激戰綠委轟「陳9條」草率 憂商品化婦幼

照片來源：AI生成示意圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法院衛環委員會今（8）日審查《人工生殖法》，朝野立委針對「代理孕母」納入與否爆嚴重爭執。民進黨立委林淑芬與林月琴鎖定在野黨版草案抨擊，批其條文過於簡陋，涉及嚴重倫理爭議與人權缺失。林淑芬諷「陳九條」，質疑在野黨用9條文就想解決人權問題？

林淑芬多次以「陳9條」批評民眾黨立委陳昭姿版草案，指該版本僅用9條條文就想讓代孕制度闖關，卻缺乏孕母生產事故、離婚責任歸屬及兒童利益規範，忽略階級剝削風險，主張代孕應與《人工生殖法》脫鉤處理。

林月琴則提到，2025年聯合國報告中指出，呼籲且強烈反對代理孕母，因為代孕會讓婦女及兒童變成被剝削的工具、變成商品化的「物品」、更可能衍伸出兒童沒有知情權、遺傳病等問題。她說，自己身為社福與兒少立委，為兒童最佳利益，自然也不會同意。

林月琴警告，更何況包含德國、義大利、瑞士等國，都採取明文禁止，結果藍白代孕的版本，只有僅僅9條，只用9條就想把這些問題解決？

林月琴並反嗆藍委陳菁徽，自己最氣的是陳大立委竟然還說因為解決少子女化，所以要推代孕。林月琴質疑，難道要因為要解決少子女化，就要忽略經濟弱勢、婦女甚至兒童的權益嗎？她並呼籲，應回歸總預算審查，讓生育補助可以發出去。

陳昭姿當場澄清，其版本包含核心與配套共15條，並反擊代孕為其志業，過去正副總統賴清德、蕭美琴亦曾支持，質疑民進黨立場轉向是「自打臉」。

