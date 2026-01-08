代孕要不要合法？人工生殖修法審議中 石崇良再強調：尊重女性生育權

石崇良今出席立法院衛環委員會。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕「人工生殖法修正草案」是否納入代理孕母再掀討論。立法院衛環委員會今排審相關修法，行政院版本並未將代理孕母納入，主因是社會仍存高度歧見。衛福部長石崇良稍早受訪時，再度強調此次修法核心精神在於「尊重女性生育權」。

民眾黨立委陳昭姿日前在臉書指出，代孕需求不會因缺乏法律而消失，無論是因子宮病變無法懷孕的女性，或男同志伴侶，現實中確實存在需求；但也有多個民間團體表態反對，顯示社會仍需更充分對話。

對此，石崇良受訪時表示，行政院版修法核心精神在於「尊重女性生育權」，重點放在擴大單身女性，以及具備子宮條件者的生育選擇權，同時將人工生殖子女的「最佳利益」明文入法，並加強生殖醫療機構的品質管理。

石崇良強調，代理孕母議題牽涉層面廣泛，社會仍有不同聲音，目前不納入修法，並非否定相關需求，而是認為仍需更多時間凝聚共識，避免制度倉促上路引發新的爭議。未來是否調整方向，仍有待社會持續討論與審慎評估。

