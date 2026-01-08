代孕要不要過？朝野立委吵翻天 綠委圍攻陳菁徽批她未利益迴避

立法院衛環委員會今日排審人工生殖法修正草案。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕立法院再掀代理孕母激辯，身為婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，今(8)日在審查「人工生殖法修正草案」時，遭民進黨立委黃捷、陳培瑜等人直指未利益迴避，引發場內火藥味十足的攻防，也成為朝野對立焦點。

立法院衛環委員會今日排審人工生殖法修正草案，行政院和朝野立委共提出20案，其中納入代孕生殖的共5案。由於行政院版聚焦擴大單身女性及女同性伴侶適用人工生殖，未納入代孕，而納入代孕的5案皆由在野立委提出，讓朝野衝突再度浮上檯面。

廣告 廣告

民進黨立委林淑芬強調，代理孕母「產出的是一位小孩，而不是商品」，代孕牽涉的不只是醫療問題，更涉及兒童權益與婦女權益。她質疑，若代孕孕母在懷孕過程中發生意外，甚至導致孩子腦性麻痺，或孕母不幸身亡，責任究竟該由誰承擔？相關風險與權責是否已有完整評估，社會不能視而不見。

林淑芬也當場點名，身為婦產科醫師的陳菁徽是否涉及利益衝突，直言「妳不用利益迴避嗎？」並批評在未迴避的情況下仍提出代孕法案，痛批「現在的立法院沒有倫理、沒有責任」。黃捷、陳培瑜等綠委隨後接力質疑，怒批陳菁徽立場不妥。

對此，陳菁徽回應指出，賴清德總統過去擔任立委時也曾提出代理孕母相關法案，質疑為何當年可以，如今卻被放大檢視。不過民進黨立委范雲反擊表示，全球代孕情勢近年變化劇烈，不能再用多年前的提案作為依據，並強調行政院版本正是賴總統目前支持的方向。

此外，林淑芬也在程序發言時質疑，本次修法僅有9條涉及代孕，卻被急於推動，恐造成階級不平等與經濟剝削，更點名長期倡議代孕的民眾黨立委陳昭姿，調侃其為「陳九條」，諷刺意味濃厚。

民進黨立委黃捷則呼籲，今天不宜將高度爭議的代孕條文一併審查，否則恐拖延單身女性與女同性伴侶適用人工生殖的權益。曾親身經歷收養流程的民進黨立委沈伯洋也建議，代孕應與人工生殖法脫鉤處理，讓已有共識的部分先行通過，避免一刀卡死整部修法。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

代孕要不要合法？人工生殖修法審議中 石崇良再強調：尊重女性生育權

脫鉤代孕！人工生殖法明審查 民團偕8女性綠委：政院版有共識先行

