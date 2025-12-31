代孕解禁修法卡關！柯文哲將拜會立委 王世堅：隨時隨地都可碰面

民眾黨立委陳昭姿長期推動代理孕母解禁修法，卻持續卡關立院，前黨主席柯文哲將親自出馬，週五預計拜會立法院衛環委員會的立委們，民進黨團總召柯建銘也已經答應會面，就連曾被封為「頭號柯黑」的立委王世堅今（31）天也爽快開口，表示柯文哲需要的話隨時隨地都可以碰面！

生日隔天「前冤家」來訪 王世堅：碰面沒問題

新的一年到來，1月1日也是民進黨立委王世堅的生日，只不過生日過後一天，過去在台北市議會的冤家柯文哲，預計要到立法院拜會衛環委員會，商討代理孕母法案。王世堅坦言，要跟柯文哲碰面絕對沒問題，「該對他的監督都是過去的事，我一點都不在意，問題是看他自己覺得需不需要。」王世堅還說，這項法案確實很好，沒有拒絕的道理，只要為了國家好，隨時隨地都可以碰面。

柯文哲出手幫陳昭姿推修法 老柯答應見面

代理孕母解禁卡關立院，力推修法的民眾黨立委陳昭姿因為兩年條款任期快到，柯文哲出手陪同陳昭姿尋求支持，連民進黨團總召柯建銘都已經點頭答應，但同黨立委似乎有不同意見，民進黨立委林月琴表示，如果要拜會就直接與黨團溝通，因為黨團對於人工生殖法也是支持的。國民黨立委羅智強則說，禮拜五會再針對細節部份進行磋商。

只是柯文哲近期動作頻頻，陸續幫黨內立委站台助選，王世堅認為這正是在為復出做準備，因為民眾黨就是柯文哲創立的，黃國昌主席任期到後，應該就回歸柯文哲或陳佩琪、柯美蘭擔任。而京華城案將在明年三月底宣判，在此之前，柯文哲選在新年開工第一天再當母雞、扮說客，維持政治能量。

台北／黃子庭、郭致汎、蔡昀彤、楊岳達 責任編輯／馮康蕙

