代孕踢皮球撈百萬！「白菜寶寶協會」涉詐欺 2人交保、理事長裁定續押

社會中心／台北報導

「白菜寶寶協會」是台灣少數的代孕機構，許多不孕症夫妻花上百萬請求他們幫忙，未料卻爆出吳姓女理事長等4人，疑似收取款項之後，傳出包括文件流程、收費問題等頻頻出包，要求退款也拿不回錢，目前已有多人報警提告，粗估不法所得超過200萬以上。士林地檢署偵結起訴吳女等人，於本月29日，法院裁定被告王女5萬交保、林男8萬交保，主嫌吳女則續押。

「白菜寶寶協會」涉詐欺，吳姓女理事長遭起訴、法院裁定續押。（圖／資料照）

據了解，有民眾爆料指出，協會媒合她到哈薩克代孕，談好價格180萬，她預先付了60多萬訂金，到韓國邊玩邊等待轉機，但協會承諾會搞定的電子簽證卻始終沒等到。投訴人A小姐表示，對方解釋「哈薩克幫忙辦簽證的出車禍了，所以簽證無法及時下來」。A小姐當下立即要求解約退款，但至今仍有大半款項拿不回來，因此決定提告。

廣告 廣告

「白菜寶寶協會」涉詐欺，吳姓女理事長遭起訴、法院裁定續押。（圖／資料照）

檢警獲報後介入調查，「白菜寶寶協會」吳姓女理事長等4人，紛紛否認並與之切割，還辯稱是客戶自己匯款給外國醫療機構，自己並未從中媒合，不過檢警調查金流、相關文件等部分，發現吳女、吳女丈夫林男、王女、王女丈夫陳男涉有重嫌，因此綜合金流、對話紀錄以及匯款明細，4人涉犯共同詐欺取財、偽造文書、違反《人工生殖法》等罪嫌，依法提起公訴。

本月29日，法院召開移審庭，裁定王女5萬交保、林男8萬交保。主嫌吳女否認犯行，法官認為其恐有逃亡、滅證、勾串證人之虞，裁定續押。

「白菜寶寶協會」涉詐欺，吳姓女理事長遭起訴、法院裁定續押。（圖／資料照）

更多三立新聞網報導

台64線丟包案引關注！6年前朱高正兒酒醉遭輾斃 肇事司機判刑理由曝

基隆民宅大火！現場頻傳爆炸聲響 視障老婦脫困、女兒疑受驚嚇昏厥

老夫婦揭真相！3學生默默救助受傷長者 宜蘭國中：讓世界多了點溫暖

台東民宅發生火警！濃煙狂竄現場畫面曝 消防員急佈水線灌救

