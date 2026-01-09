代孕非單純商業買賣！ 伍麗華：涉及生死立院不應急著給答案 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

立法院衛環委員會昨日審查《人工生殖法》修正草案，朝野立委及行政院共提出20案，掀朝野激辯。對此，民進黨立委伍麗華今（9）日一早即在臉書發文。她有感而發表示，看到「代理孕母」是否要入法的激辯，以目前僅僅9條的篇幅，在涉及他人身體與他人生命的制度上，立法院不應該急著給答案。

「我沒有提出版本，也沒有參與討論。」對於昨日修正草案在衛環委員會有非常激烈的辯論，伍麗華回憶，自己在學校一畢業就結婚，沒有想過是否需要孩子，但是有一天，社工告訴她，醫院有個住在保溫箱的嬰孩準備要出養，問她有沒有意願，「那一刻，我們夫妻都同意了」。

「家人之間的情感，不會因為血緣而有所改變。」經歷領養過程的伍麗華認為，草案僅僅9條篇幅，就要去規範代孕者與委託者之間複雜的關係，「是非常危險的」。

伍麗華強調，感情關鍵在於你愛他、他愛你、你們彼此羈絆，衷心希望對方能好好過生活。這種情感，不會因為「有血緣」就自然產生，否則不會有那麼多家暴虐童的社會事件；更不會因為「沒血緣」就不愛，否則不會有那麼多的孩子在「收養制度」下受到好的照顧。

對於代理孕母是否要入法的激辯伍，麗華認為，目前僅僅9條的篇幅，要去規範代孕者與委託者之間複雜的關係是非常危險的，每一個問號，都不是遠在天邊的不可能，而是代孕倉促上路後，近在眼前的苦難。

「代孕並不是單純的商業買賣，而是涉及生死的重大事件。」伍麗華指出，如果連是否生育都需要很多時間去考慮、準備，國家要準備代孕的法制，又何嘗不需要更完善充分的討論？當一個制度的成立，必須以另一個人的身體與風險作為代價時，我們真的準備好承擔這個選擇了嗎？她強調，真正需要被優先保護的，從來就不是血緣的執念，而是每一個活生生的人，特別是孩子的最佳利益。

「在涉及他人身體與他人生命的制度上，立法院不應該急著給答案。」伍麗華表示，這不是一個願打一個願挨那麼簡單，作為一個負責任的政治人物，應該確保在這套制度下，沒有任何一個人會被犧牲，不要為了服務特定需求的人，卻讓另一個人受傷害。最後她則以自身經驗建議領養，為孩子築夢，築夢踏實，「給沒有家的孩子一個家」。

照片來源：翻攝自伍麗華臉書

