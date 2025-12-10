「代客料理」成潮流 超商.量販店搶攻商機

高雄市 / 綜合報導

代客料理服務夯！現在連超商也搶攻這塊大餅，高雄部分門市限定推出「大閘蟹現蒸服務」，此外，還有專人現場代烤牛排，由持有中餐烹調丙級執照的店員親自料理，市場反應度很好；而連鎖量販店也祭出代煮服務，其中以牛排最受歡迎，以南區來說，平均每天可賣出上百份牛排；日系超市品牌，也搶攻代煮商機。

粉橘色的鮭魚，在鐵板上滋滋作響，這裡不是餐廳廚房，而是連鎖量販店，不必自己料理，就能獲得一份熟度掌握得宜的魚排，一旁還附贈蔬菜，色香味俱全，民眾說：「很方便，然後其實東西上菜還滿快的，然後也還滿新鮮的，滿多東西可以選擇的，會吸引我們常來逛賣場，煮起來都還滿美味的。」

量販店推出代客料理服務，不只能代煎鮭魚，牛排也不例外，高級食材有專人代煎，只需支付30元銅板價，就有現煎服務，其中以牛排最受歡迎，以南區整體來說，平均每天可賣上百份，假日更是翻倍成長，而在連鎖超商這裡，選購好牛排結完帳，同樣享有代煮服務，無須加價就能獲得香噴噴現煎牛排，而店員也經過特別訓練，擁有中餐烹調丙級執照，確保料理美味程度，此外也創新提供「大閘蟹現蒸服務」，市場反應度很不錯。

民眾說：「滿新奇，滿特別，(怎麼說)，會想，因為沒有這種服務啊，會想嘗試一下，如果說我的社區裡面有出現這樣子的商店的話，這樣可以讓我24小時，如果我想吃的話，就可以找到這樣的東西。」至於日本人氣連鎖超市，插旗南台灣，同樣提供代煎服務，把廚房搬到賣場，用現做的香氣拉近與消費者距離，也替零售市場，掀起新一波服務競爭。

