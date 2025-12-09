代工三雄11月營收攻頂！ 緯創單月年增逾194%躍升「電子二哥」
[Newtalk新聞] AI 伺服器出貨動能強勁，代工大廠廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）昨（8）日公布 11 月業績均創下單月歷史新高。其中，緯創（3231）11 月合併營收 2,806.24 億元，月增 51.6%、年增 194.6%，一舉改寫單月歷史新高。前 11 月累計營收達 1.93 兆元，年增逾一倍，並首次超越廣達（2382），躍升為「電子二哥」。
廣達、緯穎的單月營收分別為：
廣達：1,929.47 億元、月增 11.4%，年增 36.5％；前 11 個月累計營收 1.85 兆元，年增 45.7%
緯穎： 968.85 億元、月增 6.2%；年增 158.6％；前 11 個月累計營收 8,463.73 億元，年增 166.3%
法人分析指出，全球 AI 伺服器需求強勁，伴隨主要 CSP 大廠持續推動相關基建，11 月為 AI 伺服器出貨高峰期，台廠受惠於輝達新款 GB300 NVL72 架構平台及美系客戶大單挹注，營收出現爆發性成長。看好廣達、緯創、緯穎本季業績有望均改寫新高，推動全年營收年增至少五成以上。
除了 AI 伺服器外，身為全球前三大筆電代工廠，緯創 11 月的筆電出貨量 220 萬台，月增 10 萬台；桌上型電腦與顯示器出貨同為 90 萬台，走勢持續呈現季增；公司管理層已上修第四季出貨預測，全年營運表現明顯強勁，下游訂單主要來自戴爾（DELL）與其他企業用戶。11 月營收改寫歷史紀錄，推估第四季單季營收可望同步創下歷史新高。
廣達 11 月筆電出貨 350 萬台，月對月持平，年減 2.78%。公司指出，由於筆電多於今年上半年提前拉貨，預期第四季筆電出貨季對季將下滑雙位數百分比；法人預估，廣達筆電出貨量明年將持平，營收占比將降至 20% 以下。
但在伺服器部分，則認為在明年第一季起 GB300 將逐步量產，加上新一代的平台明年下半年也將放量，看好明年 AI 伺服器業績倍數成長，占整體伺服器比重上看 8 成。
緯穎近兩季受惠於亞馬遜（Amazon）AWS 自研 ASIC 專案出貨帶動，業績持續攀高，「Trainium2」專案於過去兩季逐步放量，「Trainium3」預計自第四季出貨，明年首季量產，可望為緯穎持續挹注業績。AWS 明年起也將開始推展「Trainium3 UltraServer」銷售，並接續投入「Trainium4」專案，法人預期，緯穎將受惠、明年高階 AI 伺服器出貨年成長再翻倍，成全球第四大供應商。
然而，利多消息釋出後，緯創、廣達及緯穎股價今（9）日未出現明顯走強。緯創暫報 150 元，小漲 0.67%、廣達小跌 0.17%，報 297 元、緯穎則跌 1.19%，報 4,575 元。
