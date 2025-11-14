代工需求強勁 葡萄王10月營收年增23%

葡萄王1707日昨公告114年10月合併營收10.8億元同期新高，較去年成長22.95%，旺季效應同時拉升前10月營收年減幅度收斂。公司表示，去年葡眾商品調價造成的高基期影響已逐步消除，隨著Q4進入傳統旺季，國內外代工訂單量較去年同期明顯成長，營運動能持續增強。公司對後市保持樂觀看法，並將全力把握旺季契機，穩健維持營收與獲利的良好表現。

OEM/ODM持續展現強勁成長動能，10月業績較去年同期成長85.21%，累計1-10月年增61.56%。其中，以海外市場表現最為亮眼，葡萄王以具專利與臨床數據支持的益生菌及菇菌類功能性原料，獲得眾多國際品牌商肯定，展現國際市場佈局成果。Q4團隊將持續深化海外市場拓展，放大展會效益積極追蹤Vita foods Asia所累積的潛在客戶，作為營收成長的重要推動力。自有品牌受惠美式賣場黑色星期五促銷檔期帶動，銷售表現亮麗；機能飲料配合主力超商推動通路整合行銷活動，實銷明顯成長，加上OEM/ODM業務持續發揮效益，母公司台灣葡萄王10月營收年增37.1%，累計前10月年增17.42%。

直銷通路葡眾旺季加持10月營收年增25.86%，雖然Q3受到同期商品調價，會員提前拉貨墊高基期影響，造成年減幅度放大，但目前已收斂。緊接著年底衝聘熱潮加上新品推出力道，Q4營收表現勢必更上一層樓。上海葡萄王受中國整體市場需求放緩影響，10月營收年減16.78%。上海葡萄王表示，雖然大環境使客戶下單趨於保守，但仍秉持多元佈局策略，持續調整營運步伐，包括優化供應鏈合作以建立雙贏模式、積極拓展經銷通路並新增銷售品項，以及聚焦開發能量飲料需求強勁的通路，同時強化自有品牌「藍帽子金康貝特」的鋪貨率，以提升整體營運效率與產品毛利。