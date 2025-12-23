代幣化風潮來襲 散戶搶進OpenAI投資新入口

OpenAI估值達到5000億美元，但散戶看得到卻無法投資，讓很多人捶心肝。現在就有金融科技平台推出利用代幣化商品，讓散戶也能投資這些還沒有上市的私人企業。這波資產代幣化風潮，那斯達克也搶進，最快明年第三季就能登場。美國證券交易委員會主席也預言，兩年之內美國金融市場將全面進入區塊鏈時代。但專家擔心目前監管落後，機會與風險正同時被放大。

CNBC主播指出，OpenAI的目標估值高達五千億美元，隨著人工智慧熱潮延燒，OpenAI也成為全球最受矚目的私人企業之一。不過，即使估值水漲船高，這類未上市公司長期以來仍與一般散戶無緣，投資門檻高築。隨著資產代幣化概念逐漸成形，金融市場的遊戲規則開始出現鬆動。專家指出，代幣本質上是一種所有權的象徵，早在數百年前，股票證書就已是資產代幣化的雛形，如今則透過區塊鏈技術，讓資產能以更高效率被拆分與轉移。

喬治城大學商學院副教授安傑羅表示，過去一張股票、一筆基金，甚至一棟房產，都必須透過傳統金融體系層層轉手，如今區塊鏈讓資產能被切割成更小單位，即時流通，也讓更多投資人有機會參與。也因如此，當金融科技平台Robinhood推出與OpenAI、SpaceX相關的代幣化商品時，市場反應熱烈，股價一度大幅上漲。對散戶而言，這象徵著首次有機會間接參與高成長、但尚未上市的科技企業。

Robinhood執行長特內夫指出，目前許多站在人工智慧前沿的企業仍是私人公司，若要讓AI成果惠及更多人，讓一般投資人能參與其中，是一條值得思考的方向。華爾街也看準這股趨勢。那斯達克已向美國證券交易委員會提出提案，希望未來允許上市股票以代幣形式交易，並與現行市場機制整合，實現全天候交易。最快在2026年第三季，市場可能迎來第一批以代幣方式結算的美股。

美國證券交易委員會主席阿金斯表示，代幣化屬於金融創新的一環，監管機構的角色是建立透明且穩固的制度基礎，讓創新能在可控風險下發展。不過，專家也提醒，代幣並不等同於實際股權。安傑羅指出，持有公司股票代表具備明確的法律權利，包括投票與分紅，但私人公司代幣的權利義務往往不清楚，投資人實際上是對發行方的承諾進行信任投注。

此外，美國證交法長期以來以保護投資人為核心，而代幣化商品目前仍存在監管模糊地帶，風險相對更高。隱私區塊鏈公司共同創辦人肯恩也直言，政府法規尚未完全跟上技術發展，使得市場出現不少灰色空間。即便代幣化降低投資門檻，防護機制不足仍是一大隱憂。OpenAI也已公開表態，不支持民眾透過代幣化商品投資公司股權。OpenAI財務長法萊爾強調，樂見外界關注，但更重視與投資者建立正確且合規的合作關係。

美國證券交易委員會主席指出，美國金融市場最快可能在兩年內邁向全面數位化與代幣化，全球資本市場也將逐步進入區塊鏈時代。專家提醒，在機會與風險並存的轉型過程中，看懂制度與產品本質，遠比搶進市場來得重要。

