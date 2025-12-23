代幣化風潮來襲 散戶搶進OpenAI投資新入口
OpenAI估值達到5000億美元，但散戶看得到卻無法投資，讓很多人捶心肝。現在就有金融科技平台推出利用代幣化商品，讓散戶也能投資這些還沒有上市的私人企業。這波資產代幣化風潮，那斯達克也搶進，最快明年第三季就能登場。美國證券交易委員會主席也預言，兩年之內美國金融市場將全面進入區塊鏈時代。但專家擔心目前監管落後，機會與風險正同時被放大。
CNBC主播指出，OpenAI的目標估值高達五千億美元，隨著人工智慧熱潮延燒，OpenAI也成為全球最受矚目的私人企業之一。不過，即使估值水漲船高，這類未上市公司長期以來仍與一般散戶無緣，投資門檻高築。隨著資產代幣化概念逐漸成形，金融市場的遊戲規則開始出現鬆動。專家指出，代幣本質上是一種所有權的象徵，早在數百年前，股票證書就已是資產代幣化的雛形，如今則透過區塊鏈技術，讓資產能以更高效率被拆分與轉移。
喬治城大學商學院副教授安傑羅表示，過去一張股票、一筆基金，甚至一棟房產，都必須透過傳統金融體系層層轉手，如今區塊鏈讓資產能被切割成更小單位，即時流通，也讓更多投資人有機會參與。也因如此，當金融科技平台Robinhood推出與OpenAI、SpaceX相關的代幣化商品時，市場反應熱烈，股價一度大幅上漲。對散戶而言，這象徵著首次有機會間接參與高成長、但尚未上市的科技企業。
Robinhood執行長特內夫指出，目前許多站在人工智慧前沿的企業仍是私人公司，若要讓AI成果惠及更多人，讓一般投資人能參與其中，是一條值得思考的方向。華爾街也看準這股趨勢。那斯達克已向美國證券交易委員會提出提案，希望未來允許上市股票以代幣形式交易，並與現行市場機制整合，實現全天候交易。最快在2026年第三季，市場可能迎來第一批以代幣方式結算的美股。
美國證券交易委員會主席阿金斯表示，代幣化屬於金融創新的一環，監管機構的角色是建立透明且穩固的制度基礎，讓創新能在可控風險下發展。不過，專家也提醒，代幣並不等同於實際股權。安傑羅指出，持有公司股票代表具備明確的法律權利，包括投票與分紅，但私人公司代幣的權利義務往往不清楚，投資人實際上是對發行方的承諾進行信任投注。
此外，美國證交法長期以來以保護投資人為核心，而代幣化商品目前仍存在監管模糊地帶，風險相對更高。隱私區塊鏈公司共同創辦人肯恩也直言，政府法規尚未完全跟上技術發展，使得市場出現不少灰色空間。即便代幣化降低投資門檻，防護機制不足仍是一大隱憂。OpenAI也已公開表態，不支持民眾透過代幣化商品投資公司股權。OpenAI財務長法萊爾強調，樂見外界關注，但更重視與投資者建立正確且合規的合作關係。
美國證券交易委員會主席指出，美國金融市場最快可能在兩年內邁向全面數位化與代幣化，全球資本市場也將逐步進入區塊鏈時代。專家提醒，在機會與風險並存的轉型過程中，看懂制度與產品本質，遠比搶進市場來得重要。
更多 TVBS 報導
人機戀 日女嫁GPT自創丈夫 專家警AI風險
亞馬遜啟動後輝達時代 雙線佈局算力革命
AI戰局升溫！傳亞馬遜擬砸百億美元 布局OpenAI
可以聊色？ChatGPT「成人模式」來了 最快這時間上線
其他人也在看
傳三星、SK海力士 毛利率將超車台積
隨著AI運算需求重心由「訓練」走向「推論」，半導體產業的獲利結構正出現明顯變化。韓國經濟日報全球版引述消息報導，三星電子記憶體部門與SK海力士今年第四季毛利率將雙雙超越台積電，將是暌違7年後記憶體獲利能力再度凌駕晶圓代工業。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 3
記憶體銅板價股民激喊加碼！「晶圓代工大廠」傳與美光談合作...盤中噴漲停 再炸45.2萬張巨量登人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股4大指數上週五全面收紅激勵，台股今（22）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲近300點，截至11點10分左右，暫報28,124.66點，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」 瘋搶華邦電3.1萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
高股息慘淪提款機！國家隊狠心出場7檔達4.8億 00919、00878、0056都難逃
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（22日）終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市賣超ETF方...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
目標價上看1465元！AI電力商機全面引爆「它」 爆量94.2億躍上成交額榜
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股今（22）日受美股四大指數全面收紅激勵，開盤即大漲近300點，截至中午12點19分左右，指數暫報28,064.95點，上漲368.60...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 7
2026投資教戰3／4月股災明年Q1會再來？ 專家揭資產配置4321關鍵密碼
合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，進入2026年投資人不是要更勇敢，而是要更有紀律；在機會與風險交錯下，操作要更謹慎，避免因追逐熱門題材而忽略分散風險；標的選擇上，則應多關注資產體質與現金流。究竟哪些投資標的是2026資產配置必備？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
法人齊站買方點火 台積電領軍台股收復28000點/最強珍奶股被炎上 暴跌7%敲響品牌信任警鐘/大立光重磅回購 1800億銀彈助股價急拉｜Yahoo財經掃描
美股上周五由科技股領軍全面收高，市場消化關稅政策進度與Fed降息預期變化，同時聚焦AI資本支出動向；道瓊工業指數上漲0.38%，那斯達克指數上漲1.31%，標普500指數上漲0.88%，費城半導體指數大漲2.98%、站回50日線。 科技股方面，美光在財測優於預期、AI需求續強帶動下續飆，股價大漲6.99%，再創歷史收盤新高；輝達受惠H200晶片有望獲准出口中國消息激勵，股價強彈3.93%；甲骨文則因TikTok美國業務合資進展利多發酵，股價大幅反彈6.63%。不過Nike財報不如市場預期，且大中華區業績疲弱，股價跳空重挫10.54%，成為盤面少數壓力來源。台積電ADR同步上漲約1.5%，為台股多頭鋪路。 亞股方面，日股大漲1.81%，韓股也走強2.12%；港股與陸股亦同步收高，區域市場氣氛明顯轉暖。 台股今（22）日承接美股漲勢，加權指數終場大漲453.29點，收在28,149.64點，成交金額4,930.45億元；權王台積電(2330)回神，盤中最高達1,470元，終場上漲35元收1,465元，單一檔即貢獻大盤逾兩百點。盤面資金明顯回流電子與AI題材，台達電(2308)強漲、金融股同步走穩；記憶體族群在美光續創高激勵下表現亮眼，力積電(6770)爆量攻上漲停，華邦電(2344)、南亞科(2408)同步走揚；此外，大立光(3008)啟動史上最大規模庫藏股護盤，早盤一度亮燈漲停；低軌衛星與PCB題材股如華通(2313)亦成為資金追逐焦點，推升整體盤勢氣氛轉趨樂觀。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前 ・ 3
不只力積電爆量漲停！記憶體4檔火力全開 「它」卡位Google AI、成交破14萬張走強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。觀察今日盤後成交量排行個股，記憶體族群南亞科（2...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
PCB全面走揚！「鑽針廠」漲停創24年新高吸4.1萬張買單排隊 這檔連2漲14.59%炸3.6萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI伺服器強勢需求帶動下，PCB供應鏈全面供應吃緊，產品價格隨之水漲船高，推升各廠商營收上揚，股價也跟著攀升，如鑽針廠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
PCB族群猛亮3紅燈！這「HDI板龍頭」受太空AI帶動...逾1.8萬張等入場 分析師看好能戰百元關卡
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。本日PCB族群氣勢兇猛，盤面58檔個股中僅10檔走跌。...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
大立光祭史上最大規模庫藏股「股價放光明」開盤跳空漲停
睽違四年，光學鏡頭龍頭大立光（3008）上周五宣告執行史上第二次庫藏股，擬買回2,670張庫藏股救市，且庫藏股買回張數遠超前次的1,342張，幾近倍增，寫史上最大規模，祭銀彈攻勢的大立光能否為股價扳回一城？大立光今日給答案，今日強勢以漲停板價2,265元開出，雖未能鎖住，但早盤仍得以保有逾6％的漲幅。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 2
熱門股／Starlink換機潮 台股5檔評價重估
隨著第一批 Starlink 低軌衛星逐步進入汰換週期，市場預期 2026 年將成為低軌衛星（LEO）供應鏈的重要轉折點。法人指出，LEO 產業正同步出現三大關鍵結構性趨勢，包括雷射通訊（ISL）成為主流技術、衛星進入集中更換潮，以及 SpaceX 上市預期所帶動的產業評價重估效應，相關台股衛星族群營運動能可望明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多
集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布12月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，電視面板12月報價持平，但記...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
納智捷案兩樣情？裕隆盤中閃綠燈 鴻華先進強漲5%
鴻華先進-創（2258）與裕隆（2201）上周五宣布將進行品牌納智捷的股權轉移，金額為7.876億元，將在公平會審議通過後進行交割，事件終於塵埃落定。不過傳言成事實後，先前因相關題材飆漲的裕隆股價反倒利多出盡出現拉回，盤中一度閃出綠燈，鴻華先進則呈現兩樣情，上漲5.3%。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 5
57萬人注意！00940「再配0.045元」年化約5.8% 最後上車日曝光
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導擁有約57.49萬名受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940），今（22）日公告最新配息，每股再配0.045元，每張可領45元，...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
記憶體股一片紅！十銓飆出漲停領頭 雙雄南亞科、華邦電強漲破半根
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數今（22）日稍早以上漲290.31點，為27986.66點開高後，指數持續上揚，最高一度上漲472.4點至28168.75點，上櫃指...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 5
金融股漲不停！國泰金市值衝台股第六、台新新光金連4漲近11% 引網論戰：重返榮耀vs.最後一棒
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導近期金融股漲勢猛烈，不只中信金（2891）市值一度超越元大台灣50（0050）擠上上市公司市值前十名，國泰金（2882）市值也來...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
連14周出清0050！外資再砍22萬張抱142億元離席 2檔主動式ETF也遭棄…失血3.9億元
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股上周震盪拉回，上周五收在27696.35點，周線重挫501.67點，跌幅1.78%。根據證交所公布籌碼動向，外資上周賣超1708.95億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
AI市場泡沫確實存在！《大賣空》原型：投資「這些公司」可保持市場領先
《大賣空》原型 Danny Moses 分析 AI 市場泡沫風險，建議投資人謹慎布局，聚焦亞馬遜、Google、Meta 及微軟等科技巨頭，並留意鈾等基礎建設長期投資機會。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1