一代才子人生謝幕！袁惟仁生平回顧一次看

知名音樂人袁惟仁自2018年在上海意外跌倒引發腦溢血，搶救過程中發現腦部腫瘤後，便長期在台東老家靜養。在臥床長達8年後，他於今（2）日在家人的陪伴下安詳離世，享年57歲。袁惟仁曾為那英、王菲、陶晶瑩等歌手創作出〈征服〉、〈執迷不悔〉、〈離開我〉等膾炙人口的歌曲，如今人生謝幕，也讓外界感到相當不捨。

「凡人二重唱」連霸兩屆金曲 奠定樂壇地位

袁惟仁與歌手莫凡從民歌歌曲起家，2人組成「凡人二重唱」，並在1991年12月31日時，推出第一張專輯《杜鵑鳥的黃昏》，也讓他們一炮而紅，入圍第4屆金曲獎最佳演唱組獎。到了1993年、1994年，2人以第3、4張專輯，連續蟬聯第5屆、第6屆金曲獎最佳演唱組獎，也讓袁惟仁在音樂界站穩腳跟，奠定了他在樂壇的地位。

王菲、那英幕後推手 〈征服〉紅遍華語地區

從此時開始，袁惟仁也積極開創個人事業，持續打響知名度。在1993年，袁惟仁首次為王菲譜曲〈執迷不悔〉，也讓她成功開拓台灣與華語市場，打響名號。到了1998至1999年，袁惟仁為那英創作出〈征服〉、〈夢醒了〉、〈夢一場〉、等經典名曲，其中〈征服〉紅遍了華語音樂市場，更讓那英在第10屆金曲獎首度入圍「最佳國語女演唱人獎」。

到了2000年代，袁惟仁曾任華研製作經理，是S.H.E早期多張專輯的監製。除此之外，他也為動力火車、許茹芸、鄭秀文等知名歌手打造出代表性作品，為他們奠定華語流行音樂的重要位置。

從2007年至2013年，袁惟仁陸續擔任《超級星光大道》評審，這讓他從音樂圈紅到了主流大眾視野，再創事業高峰。其中「加油，好嗎？」成為當時全台觀眾的口頭禪，他以嚴厲但不失幽默、專業且精確的點評風格，深受觀眾喜愛。

因病臥床8年 人生畫下句點

袁惟仁於 2018 年在上海因跌倒引發腦溢血，搶救中意外檢出腦部腫瘤；2020 年，他回到台東老家休養時不幸二度摔傷，隨後被醫師判定為「無意識植物人」狀態，在臥病多年後，最終於家中安詳辭世，享年57歲，人生畫下了句點，也讓各界相當不捨。



