代打小強一次只要100元 媒合網站破百勇者報名
天氣濕熱，蚊蟲活動也跟著增加，其中最讓不少民眾頭痛的莫過於蟑螂。高雄一名男子因為害怕蟑螂，突發奇想架設「代打蟑螂」媒合平台，讓有需求的民眾付費尋求協助，也吸引上百名自願擔任「殺蟑勇士」的網友報名，引發熱烈討論。
怕蟑螂催生代打平台
夏季高溫加上潮濕環境，蟑螂頻繁出沒，讓許多人避之唯恐不及。一名高雄男子日前因為害怕蟑螂，曾在社群平台付費徵求網友幫忙滅蟑，沒想到因此萌生靈感，進一步架設代打蟑螂媒合網站，民眾只要填寫表單，就有機會媒合到願意上門協助的「勇士」，替忙碌或害怕蟑螂的人解決困擾。
百元起跳吸引勇士報名
平台提供不同收費方案，最低價格只要100元，目前服務範圍僅限高雄地區。網站自6月7日晚間啟用以來，截至6月10日，已有17人提出滅蟑需求，同時吸引160人報名成為代打蟑螂的「殺蟑勇士」。
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冒險者公會真實上演？
創新服務曝光後，引發不少網友熱議。有人笑稱，這根本像是現實版的冒險者公會，專門接受消滅蟑螂任務；也有不少網友敲碗，「拜託趕快擴大服務地區，台北人很需要」，希望平台未來能擴大服務範圍，讓更多民眾受惠。原本令人頭痛的蟲蟲危機，如今意外變成商機，也在網路上掀起話題。
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