「代操高報酬」誘騙人頭帳戶！警喬裝臥底取件 毒品車手當場遭圍捕

記者陳佳鈴／台中報導

警鎖定一則以「高報酬股票代操」為號召的可疑貼文，經研判為詐團慣用技倆後，立即啟動「釣魚偵查」行動。警方喬裝成「求職者」與詐騙集團成員周旋，並在對方派員前來取件時，當場將車手圍捕歸案。（圖／翻攝畫面）

詐騙集團利用民眾急於「輕鬆賺錢」的心理，透過網路投資社團誘騙人頭帳戶的犯罪模式層出不窮。台中市政府警察局第六分局日前透過網路巡邏，鎖定一則以「高報酬股票代操」為號召的可疑貼文，經研判為詐團慣用技倆後，立即啟動「釣魚偵查」行動。警方喬裝成「求職者」與詐騙集團成員周旋，並在對方派員前來取件時，當場將車手圍捕歸案，更意外在車內查獲毒品吸食器，擴大案情。

第六分局工業區派出所員警在執行例行網路巡邏時，發現臉書平台上出現一則主打「高額分紅」的股票投資社團貼文，內容宣稱只要提供金融卡讓公司進行「代操作」，就能每月坐領優渥報酬。警方判斷此為詐騙集團以高利誘惑，實則意圖騙取民眾金融帳戶作為人頭洗錢工具的標準套路。

為確保掌握犯罪事證，警方隨即組成專案小組，由員警喬裝成對高報酬有興趣的「求職民眾」，主動與詐團聯繫。在取得對方信任並依指示準備好裝有金融卡和密碼的包裹後，專案小組預先選定取貨地點，進行周密埋伏。

日前，當詐騙集團指派的車手莊姓男子（46歲）依約駕車抵達指定地點，準備收取代操包裹的瞬間，多名埋伏已久的員警立即現身，高喊身分並實施逮捕。突如其來的圍捕行動，讓莊男當場嚇得臉色慘白、渾身冒汗，不知所措。

警方見莊男反應異常，立即對其車輛進行進一步搜查。果然，在車內起出俗稱「玻璃球」的毒品吸食器及殘渣袋等證物。面對鐵證如山，莊男當場坦承不諱，並哀嘆一聲「完了」。隨後，警方將莊嫌帶回派出所進行偵訊，全案在偵訊完畢後，依涉嫌詐欺罪及毒品危害防制條例，移送臺中地檢署偵辦。

