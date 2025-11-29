代替月亮懲罰你！中國再抵制日「美少女戰士Sailor Moon」18場音樂劇 無預警全喊卡

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本首相高市早苗因一句「台灣有事」發言，點燃中日外交危機，不僅觀光大受影響，連娛樂圈原定在中國舉行的活動也遭中方接連取消，引發高度關注。日本人氣動畫《美少女戰士》（Sailor Moon）音樂劇，近期將在中國北京、上海及杭州等地演出，卻突然全數取消，官網公告的取消原因竟是「不可抗力」。

日本人氣動畫《美少女戰士》（Sailor Moon）音樂劇，近期在中國的18場演出皆被取消。（圖／翻攝自X）

「美少女戰士Sailor Moon」音樂劇原先預計在中國北京、上海及杭州等地有18場演出，日前卻先是取消12月19至21日在北京登場的5場演出外，原預計於今、明（28、29）2日在杭州市舉行的3場演出也無預警取消。據《香港01》報導，今日主辦方更宣布，原訂12月4至14日在上海站的演出也全數喊卡，引起粉絲熱議。

至於取消原因，繼原定今天在上海東方體育中心舉行的「濱崎步2025亞洲巡迴演唱會-上海站」，也因「不可抗力因素」而取消。此次美少女戰士音樂劇喊卡的原因，官方仍同樣對外公布，「因不可抗力而取消」。

