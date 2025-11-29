代替月亮懲罰你！《美少女戰士》18場中國演出全喊卡

《美少女戰士》音樂劇中國演出場次被取消。（圖／翻攝自《美少女戰士》音樂劇官網）





日本首相高市早苗日前於國會表態「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態，因而引爆中日外交危機；繼日本天后濱崎步、動漫主題曲歌手大槻真希演出被取消後，日本人氣動畫《美少女戰士》（Sailor Moon）音樂劇同樣遭殃，巡演被迫喊卡。

中日關係緊張、北京反制動作持續升級，娛樂圈首當其衝，日本歌手大槻真希昨（28）日在上海演唱《海賊王》片尾曲〈memories〉，突然燈光和音樂全被中斷，她直接被帶離舞台強制結束演出；天后濱崎步原定今日在上海東方體育中心舉行演唱會，開唱前夕同樣被以「不可抗力因素」取消，最後決定照常演出，錄成影片給粉絲。

然而，北京反制動作持續擴大，日本音樂劇《美少女戰士》原定於12月19至21日在北京舉辦的5場演出先前已經喊停，昨日又緊急取消在杭州的11月28、29日3場演出；今日主辦單位再公告，上海12月4至14日10場演出取消，原因依然是「因不可抗力而取消」。



