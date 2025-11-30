代母上陣 陳福海兒選金門議員
民國115年金門縣議員選戰打響第一槍！坊間原傳出金門縣長陳福海有意讓妻子許梨羨披掛出征參選下屆議員，11月30日卻拋出一張圖卡震撼彈，改由其子陳麒翔「代母上陣」拚服務，挑戰同為第二選區有意參選的前議員李應文、現任金沙鎮長吳有家等前輩，力爭前進議會問政門票。
據了解，金門縣議員包含金湖、金沙鎮的第二選區現有7席，除張雲量恐因現行《公職人員選舉罷免法》中「排黑條款」阻斷其問政之路，其餘6人如無意外將力拚連任；原傳出也遭「排黑」無法連任的陳福海有意力推許梨羨競選議員，昨卻突由其服務團隊發出一張感恩圖卡，確定將由30多歲的次子陳麒翔「代母上陣」，參選議員，延續家族政治生命。
陳福海團隊發出的圖卡標題明示「福海感恩傳承、麒翔永續服務」，內文指說為延續他服務金門鄉親30多年的歲月，經過與妻子縝密思考後，推薦次子陳麒翔參選115年縣議員選舉，望鄉親愛屋及烏。
陳福海受訪時表示，從政30多年，自己一路走來從議員、立委到縣長，陳麒翔從小就跟在身邊當志工、學習如何去做好服務的工作，加上他自己也有心為鄉親貢獻更多的力量，才會決定由他出來繼續服務縣民。
此外，111年參選第8屆金門縣長失利的前議員李應文也傳出有意回鍋，當年拿下3459票在6名候選人中名列第3，證明仍有非常多支持者肯定他為鄉親所做的服務，實力雄厚。
另金沙鎮長吳有家已連任2屆、依法不得再選，以他任內各項施政積極的表現，很有可能更上層樓轉戰議員選舉，但他本人對此均說「時間還早」，未多作回應。
