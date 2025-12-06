代母出征選中正萬華議員？應曉薇愛女應佳妤：準備好了

政治中心／倪譽瑋報導

過去應曉薇（右）涉京華城案遭羈押，9月交保時，在女兒應佳妤（左）陪同下步出法院。（圖／資料照）

2026年九合一大選剩不到1年，北市議員選戰也備受關注，其中國民黨籍的中正萬華區議員應曉薇捲入了京華城案，外界也好奇其是否交棒給女兒。對此，應曉薇女兒應佳妤也親自發出聲明表示「準備好了」。

應佳妤近日積極陪同應曉薇跑基層，各界也關注是否將代母出征。對此，她透過聲明表示，感謝今日各界的報導與關心，也向中正、萬華的市民朋友與長期支持她的網友致謝。她提到，從小便跟著母親應曉薇在地方服務，走遍中正、萬華的每一個角落，陪著母親努力打拚；即便之後赴海外就學，仍持續關注家鄉發展，以及地方在照顧弱勢與城市進步上的需求。

應佳妤表示，目前首要任務是「守護媽媽」，但對未來的議員選戰也「準備好了」。（圖／應曉薇辦公室提供）

面對外界關注她在2026年選舉的動向，應佳妤表示，目前最重要的是「先守護媽媽」，至於未來是否投入議員選戰，她強調「都準備好了」。她並說，未來會持續把每天的選民服務工作做好，也再次感謝媒體與地方支持者的鼓勵。最後，她提醒大家天氣漸冷，要注意保暖。

