"代母出征"參選中正.萬華議員? 應曉薇女兒:尚未確定

政治中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

台北市中正、萬華國民黨議員應曉薇，因涉京華城案，傳出她的女兒應佳妤預計接棒參選，今天（19）上午母女檔在青年公園舉辦耶誕活動。應佳妤表示，目前尚未決定參選與何黨參選，但外界質疑她的雙重國籍身分，她強調，一旦決定參選，會遵守法規放棄加拿大國籍。

打扮成聖誕小紅帽，應佳妤跟媽媽應曉薇合體，在青年公園舉辦耶誕活動，親切地和市民問候，拉近距離，現場贈送小物、看板上也都是印上母女檔的名字，似乎是參選起手勢。應曉薇女兒應佳妤：「目前選不選，然後用什麼黨來選都不確定，但是一有新的消息，一定會馬上跟大家報告的。（媽媽有官司纏身，如果真的有參選的話，會擔心影響到選情嗎？）我覺得這是兩回事吧，就是好好陪媽媽，然後好好地顧好我們該做的事情。」會不會參選仍未鬆口，但一系列發言、舉動已逐漸鋪路。

廣告 廣告

「代母出征」參選中正、萬華議員？ 應曉薇女兒回應了！

應曉薇合體女兒應佳妤。（圖／民視新聞）

這次北市中正、萬華議員的潛在參選人眾多，包括藍營的退役中將張延廷、前世壯運發言人郭音蘭、罷免吳沛憶領銜人李孝亮，綠營包括前媒體人馬郁雯，"台派戰鬥雞"張銘祐、湧言會的康家瑋，再加上民眾黨發言人吳怡萱，應佳妤傳出有望無黨參選，約15人競選8位席次，競爭相當激烈。

「代母出征」參選中正、萬華議員？ 應曉薇女兒回應了！

台北中正、萬華議員潛在參選人。（圖／民視新聞）

應曉薇女兒應佳妤：「（現在是哪個國家的國籍？）加拿大跟中華民國，如果要選，要當公職人員的話，那就是尊重政府的規則，然後遵照政府的規則。」前媒體人馬郁雯：「越多越優秀的人，想來中正萬華服務，我覺得都是好事，至於應佳妤資質如何，我認為中正萬華的選民，心中自有一把尺。」台北市議員(國)郭昭巖：「有服務熱忱的人一起加入，我也相信天道酬情，自己這些年在地的用心服務，萬華中正的鄉親看得見，我也會繼續為在地做最大的服務。」面對多名新人有意競選，前輩給予祝福，強調會用服務，爭取選民認同，2026中正萬華議員選戰，正式開跑。





原文出處：「代母出征」參選中正、萬華議員？ 應曉薇女兒回應了！

更多民視新聞報導

59：49！藍白又聯手通過提案 立院會期確定延至明年1月31日

「工頭堅」帶路！解讀高雄果嶺自然公園 見證「還地於民」城市奇蹟

邱臣遠不給面子？傳率團訪日沒交接新竹市長 高虹安回應了

