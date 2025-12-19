即時中心／林韋慈報導

今（19）日國民黨台北市議員應曉薇與女兒應佳妤出席中正、萬華區的聖誕活動市集，由於2026年地方選舉僅剩倒數一年，外界猜測應曉薇帶著女兒應佳妤頻繁跑行程，是為選戰鋪路；對此，母女兩人今日也對外做出回應。





應佳妤首先回應記者提問雙重國籍問題，她表示，因為家人很早移民國外，她擁有「自然產生」的雙重國籍；但依政府規定，若要擔任民意代表，必須放棄其他國家的國籍，這是每個人都必須遵守的規則。她也說，目前自己擁有加拿大與中華民國國籍，但若未來要參選，會尊重並遵循政府相關規定。

至於是否代表民眾黨參選，以及之前吳怡萱的喊話，應佳妤語帶保留地表示，她與民眾黨是以友好的方式相處，大家都是為了司法一起努力。她也提到，一直認為吳怡萱姊姊是非常好的榜樣，也祝福她能往心之所向發展。

對此，應曉薇也回應「一切盡在不言中」，並感謝里民的擁抱，與選民對自己與女兒的支持，最後她以嘴對嘴親吻代替言語，表達對女兒的感謝。

原文出處：快新聞／代母出征？應佳妤談放棄雙重國籍參選 應曉薇一句話回應了！

