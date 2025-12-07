代母出征 應曉薇女兒應佳妤 表態接棒

台北市議員選戰暖身，第五選區（中正、萬華）明年應選8席，民進黨議員吳沛憶當選立委留下1席空缺，遭國民黨停權的議員應曉薇（左）身陷京華城案也可能不競選連任，其女兒應佳妤（右）宣布，未來是否參選議員「都已做好準備」，接棒意味濃厚。（本報資料照片）

明年台北市議員選戰暖身，第五選區（中正、萬華）應選8席次，除民進黨議員吳沛憶轉戰立委留下1席空缺，遭國民黨停權的議員應曉薇身陷京華城案可能不競選連任，其女兒應佳妤宣布，未來是否參選議員「都已做好準備」，接棒意味濃厚。此外，該選區還有前記者馬郁雯積極爭取民進黨提名參選，民眾黨發言人吳怡萱、前北市府發言人郭音蘭也陸續投入選戰，形成4姝拚出頭態勢，選情激烈。

中正、萬華現任議員包括國民黨應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平；民進黨洪婉臻、劉耀仁及無黨籍徐立信，吳沛憶轉戰立院留下1席空缺，應曉薇捲入官司遭黨部停權處分，連任之路添變數。

23歲應佳妤已在應曉薇議會團隊擔任助理，積極跑地方行程，母女接棒已在地方傳聞許久，應佳妤也親自表示，自己從小便跟著媽媽走遍中正、萬華服務市民朋友，即使在國外就學期間，心中仍掛念家鄉與市民，未來是否參選議員「都準備好了」，有望代母出征。

綠營新人女將則有因報導前台北市長柯文哲「USB小沈1500」事件聲名大噪的馬郁雯，扛著揭弊女神稱號爭取民進黨提名，出身高雄鳳山的她，目前勤跑基層、懸掛競選看板，努力增加能見度，擺脫空降部隊標籤。

前電視台主播、民眾黨發言人吳怡萱捲土重來，她參選這屆中正、萬華議員，最後以1150票之差落敗，明年將再次挑戰，她也與同樣有媒體背景的馬郁雯因「柯案」多次隔空交火。

郭音蘭近期頻頻評論時事，逐步累積政治聲量，為選戰增添火花，郭日前更陪同市長蔣萬安到萬華車站迎接北港媽祖，並發放宣傳面紙，雖然沒有標註選區，但參選意味已相當明顯。