代母出征？ 應曉薇女兒：若從政將放棄加拿大國籍

國民黨北市議員應曉薇帶著女兒應佳妤現身耶誔活動， 傳承 意味濃厚。要不要參選應佳妤仍然沒有正面回應，只表示自己的雙重國籍問題，未來若參選將遵循相關規定。除了應家妤，民眾黨發言人吳怡萱也打算挑戰。對於國民黨將把人選提滿，台北市黨部主委周榆修強調各自努力。

親一下展現母女情深，國民黨北市議員應曉薇帶著女兒應佳妤，兩人穿戴聖誕裝，萬華區國宅舉辦耶誕冬至活動，不過現場滿滿選舉味，活動除了有7名萬華里長掛名，就連活動旗幟上，也出現應佳妤個人照，難道這是下定決心要代母出征嗎？

應曉薇女兒應佳妤說：「目前選不選，用什麼黨來選都還不確定，但是一有新的消息，一定會馬上跟大家報告的。」選不選未成定局但資格問題恐怕得先解決，畢竟應佳妤家人很早就移民國外，因此順理成章，擁有自然產生的雙重國籍，但依政府規定擔任民意代表，就得依法放棄他國國籍。應曉薇女兒應佳妤說：「加拿大跟中華民國，如果要選公職，要當公職人員的話，那就是尊重政府的規則。」

國民黨北市黨部主委戴錫欽說：「任何年輕人願意投入政治服務市民，我們都樂觀其成，有來登記初選的話，就按照我們公佈的初選法，來進行相關的提名作業程序。」

盤點目前中正萬華現任議員國民黨4席，包括吳志剛郭昭巖鍾小平都想競選連任，相較之下應曉薇，可能因為京華城案不競選連任，在戴錫欽喊話要讓北市議員席次單獨過半。

應曉薇這一席，包括罷吳4騎士劉思吟李孝亮退役空軍副司令張延廷，前北市府發言人郭音蘭都有意角逐下，民眾黨恐怕空間不大，民眾黨代理北市黨部主委 周榆修說：「議員沒有藍白合，這個黃國昌主席已經講得非常清楚，那本來多席次的選舉，就是要大家都要很努力。」

對於將重新再戰中正萬華，吳怡萱也表示一步一腳印繼續努力，接下來就看在藍營不禮讓下，民眾黨有沒有機會在中正萬華搶下一席。

