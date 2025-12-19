代母出征？ 無黨參選？ 應曉薇女兒：還沒確定

國民黨台北市議員應曉薇近期積極帶女兒應佳妤參與各項地方活動，引發外界對應佳妤可能接棒參選的猜測。在兩人共同出席社區耶誕冬至活動時，應佳妤針對參選與否，以及黨籍表示尚未確定。

應曉薇與女兒應佳妤一舉辦社區活動，身穿聖誕裝的應佳妤與媽媽展示AI機器狗，現場各里攤位上已擺放兩人的文宣品。應佳妤表示目前選不選以及用什麼黨籍參選都還不確定。應佳妤也提到這陣子在地方上感受到民眾滿滿的鼓勵，並表示很心疼媽媽。

關於國籍問題，應佳妤坦言因早年移民而擁有加拿大與中華民國雙重國籍，她強調若要擔任民意代表或公職人員，必須遵守政府規定放棄其他護照。雖然尚未正式表態，但應佳妤參選意向已相當明顯，

藍營已有多人準備投入黨內初選，包括前北市副發言人郭音蘭和前罷免領銜人李孝亮等。郭音蘭表示，年輕人關心中正萬華並投入公共事務本身就是好事，她自己這幾年不管是在北市府服務還是在地方跑行程，都是一步一腳印。

根據國民黨規定，必須入黨滿1年才能爭取提名，因此應佳妤可能以無黨籍身分參選，這也牽動到藍營的選舉布局。台北市議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，按照提名程序，年輕朋友有意參與政治是值得樂觀其成的，未來規劃仍然以4席為主要目標，也會透過最新民調及徵詢現任議員意見，提出最適合國民黨提名席次。

