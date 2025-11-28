一代毒梟遭追殺！策畫走私逾50億海洛因磚 竹聯大哥罹癌才返台

記者戴偉臣、陳潔慧／台北報導

2021年策畫台灣史上「陸上最大毒品案」、走私價值超過50億元的「雙獅地球牌」海洛因磚，綽號「豆漿」的竹聯幫和堂大哥林秉豐，當時潛逃到中國，還經營海產生意，近年他罹患腦癌，癌細胞又擴散到其他器官，自知時日不多，請朋友聯繫熟識的警察，表達有返台投案之心，已經在今年6月入境後逮捕，由於身體狀況極差，他目前保外就醫，住加護病房中。

價值超過50億元的海洛因。

雙手被上銬帶回警局，頭低到不能再低，狼狽模樣恐怕很難想像，他是逞凶鬥狠的竹聯幫老大和堂堂主林秉豐，綽號「豆漿」，還是台灣陸上史上最大海洛因走私案的幕後首腦。

竹聯幫和堂堂主林秉豐。

刑警鑽開木材，裏頭竟還有一層空間，用錫箔紙包著的全是印有「雙獅地球牌」的高檔海洛因磚，拆開後，整個倉庫地上擺滿，一共1172塊439公斤，黑市價破50億，號稱現實版《門徒》。

電影《門徒》：「除了石油跟軍火，毒品才是最大的貿易，雙獅地球牌就是99%純海洛因磚。」

一塊塊海洛英磚擺在地上。

賠錢生意沒人做，殺頭生意有人做，但真到可能砍頭的時候，主謀豆漿除了躲避警察追緝，也因為毒品被扣貨源斷，要躲道上追殺，立刻搭桶子潛逃中國，一逃就是4年。

起初他在廣州投資海產事業，過得還不錯，但近期他罹患腦癌，且癌細胞已經擴散到其他器官，自知病入膏肓、時日不多，才終於有回台灣的心思。他透過朋友找到熟識的警察表示想投案，一回台，豆漿就保外就醫，不過根據了解，他目前住在加護病房，生命狀況岌岌可危。

刑事局電偵大隊副大隊長張瑋倫：「掌握到林嫌潛逃出境的情資，透過相關管道策動林嫌返台，在今年6月份的時候，順利在機場將他逮捕歸案。」

豆漿同時遭黑白兩道追殺，身心遭受極大壓力，從一代毒梟如今只剩苟延殘喘。

