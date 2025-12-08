代煮斑節蝦驚見白蝦.草蝦 業者駁：不小心撈到

屏東縣 / 綜合報導

有民眾到屏東縣東港的市場，買了一斤400元的斑節蝦，請人幫忙代客料理，但是吃到一半卻發現，參雜了其他小隻的白蝦，質疑是不是被偷換食材，業者說，只是多送白蝦給他們吃，不過有業者看了照片說，盤內的兩種蝦，都沒有斑節蝦，是白蝦加上草蝦，價錢有落差，只是一般民眾，真的不容易分辨出來。

民眾到屏東東港吃海鮮，買完食材代客料理，但卻說上菜出來的東西，不太一樣。說自己，買了一斤400元的斑節蝦，但發現裡面，混了好幾隻小的白蝦，是被偷換食材嗎，但詢問店家，卻是回不小心撈到他們自己的白蝦，送給他們吃的，讓民眾一頭霧水。

廣告 廣告

民眾說：「可能會先跟店家反應一下，因為我們買的蝦子，通常都是單一蝦種，先去問店家，怎麼會有混到的狀況。」民眾說：「可能產量等，要是有幫你混到一些其他品種的蝦，如果可以接受，就是交易成立。」其他代煮業者說：「可能在旁邊有一些多的，順便給他，有時候請客人吃，客人也誤會說，本來就應該有，只是我沒有告知說，這東西是我請你的。」

不過實際詢問，其他代煮業者，確實偶爾會多送蝦沒收錢，但因為總有誤會發生，業者會盡量避免，但其實蝦子價錢有落差。其他水產業者說：「照片看起來不是斑節蝦，比較像這個，草蝦。」業者說，白蝦一斤350到400元，草蝦一斤400元，而斑節蝦小的一斤500到650，大的一斤800，價錢有落差，但一般人，可能很難分清楚。

屏東縣政府消保官吳清宜說：「應該先把食材拍照，然後清點數量，業者也建議要開立單據。」買了斑節蝦要吃，但卻疑似整盤都沒有斑節蝦，是白蝦加上草蝦，消保官提醒，顧客下回可以當下先清點清楚，並且拍照存證，避免後續消費糾紛，也吃得不開心。

原始連結







更多華視新聞報導

轎車停屏東收台中機車超速罰單 警歉：車牌相同將撤單

古蹟網美餐廳白蝦驗出致癌禁藥 業者：配合稽查

宏都拉斯哭哭！ 外交部宣布全面開放貝里斯白蝦輸台

