代王澄清高雄餐會以高雄在地人士為主 鄭麗文：已邀王金平任黨最高顧問

國民黨主席鄭麗文昨拜會前立法院長王金平。截自鄭麗文臉書



記者周志豪／台北報導

前立法院長王金平上週舉辦從政50年感恩餐會，未邀國民黨主席鄭麗文引發聯想。鄭昨拜會王後，今代王在中常會澄清，因是高雄在地餐會，以王豐沛人脈，高雄在地國民黨地方黨部主委就是柯志恩，這就是王說柯代表的意思。

鄭麗文表示，王金平這次感恩餐會在高雄辦是因為鄉親熱情，不希望鋪張高調，舉辦前先做過討論，認為以王全台人脈，要邀現任黨主席，就要邀歷任黨主席、總統與五院院長，那就變成不是高雄在地的感恩餐會。

鄭麗文也宣布，昨天下午拜會王金平過程，已邀王出任黨最高顧問，因王從政50年對國民黨貢獻卓著，在全台灣人脈寬廣，而在王退而不休期間，希望王繼續對黨持續貢獻，獲王允諾，明年初就會特別到王辦公室正式邀王出任。

鄭麗文說，王金平願以其豐沛人脈，以及在社會各界威望與在黨內同志長年相觸互動，繼續為黨盡一份心力；今天民進黨的執政就是始作俑者，國民黨面對強權迫害毫不畏懼，更希望團結台灣，有一個和諧社會。

至於昨天拜會王金平是否是為上週餐敘滅火？鄭麗文澄清，與王早就約好昨天請王出任最高顧問，甚至上週二晚上與立院好友也和王餐會，兩人有都有固定餐會、常見面；上週餐會朝野高雄政治人物都會出席，也一點都不奇怪。

鄭麗文也提到，昨天會面過程，王金平重申退休後的使命與願望，是要促進台灣內部和諧團結，全力推動兩岸和平，自己也認同王的願望，台灣內部不能再內耗、對立、製造莫須有的仇恨。

鄭麗文說，自己第一次擔任不分區立委時立法院長就是王金平，過去20年間就受王很大提攜與照顧，養成固定與王請益習慣。

鄭麗文也提到，週日王金平在高雄感恩餐會，引起不必要誤會，昨天拜會王過程，王有詢問是否要再發新聞稿澄清？正則主張今天自己在中常會公開說明就好，未來外界傳聞，有需要正式澄清都會在常會正式報告。

